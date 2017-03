Kary dla księgowych 2017

Księgowy może zostać ukarany na podstawie:

przepisów ustawy o rachunkowości,

przepisów Ordynacji podatkowej,

przepisów kodeksu karnego skarbowego,

kodeksu karnego,

Kodeksu pracy.

Odpowiedzialność księgowych – zestawienie Przepisy Zakres odpowiedzialności-maksymalnie Na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości do 2 lat pozbawienia wolności Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej do 2800 zł kary porządkowej Na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego pozbawienie wolności na czas nie krótszy od roku, grzywna maksymalnie 19 198 080 zł (w 2017 r.) Na podstawie kodeksu karnego do 25 lat pozbawienia Na podstawie Kodeksu pracy trzykrotność wynagrodzenia

Odpowiedzialność wynikająca z przepisów ustawy o rachunkowości

1. Kierownik jednostki może uczynić głównego księgowego współodpowiedzialnym za prowadzenie rachunkowości (pisemnie).

2. Osoba prowadząca rachunkowość (najczęściej główny księgowy, dyrektor finansowy) ponosi odpowiedzialność:

nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych,

nieprowadzenie ksiąg rachunkowych,

niesporządzenie sprawozdania finansowego.

Osoba taka podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

3. Osoba nie wykonująca obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych (składanie, publikacja) oraz świadcząca usługi biura rachunkowego bez obowiązkowego OC- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

4. Biegli rewidenci ponoszą odpowiedzialność za niesporządzenie raportu zgodnego ze stanem faktycznym - podlegają grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.

Odpowiedzialność wynikająca z Ordynacji podatkowej

Zgodnie z art. 262 Ordynacji podatkowej strona (np. podatnik, osoba reprezentująca firmę – np. główny księgowy) w postępowaniu podatkowym, która bez uzasadnionej przyczyny nie stawiła się, odmówiła wyjaśnień (zeznań, opinii) oraz okazania dowodów – może być ukarana kara porządkową 2800 zł.

Odpowiedzialność wynikająca z kodeksu karnego skarbowego:

1. Podmiot (osoba reprezentująca np. dyrektor finansowy, główny księgowy)

nie prowadzący księgi

nie przechowujący ksiąg we właściwym miejscu

nierzetelnie prowadzący księgi

wadliwie prowadzący księgi

który nie przechowuje ksiąg w wyznaczonym miejscu

nie zawiadomił organu o prowadzeniu ksiąg przez inny

- podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych (od 66,66 zł do 6 399 360 zł)

2. Podmiot (osoba upoważniona – np. księgowy), który nie wystawia faktur lub wystawia je w sposób wadliwy – podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych (od 66,66 zł do 4 799 520 zł)

3. Podmiot (osoba upoważniona – np. księgowy), który wystawia faktury w sposób nierzetelny lub się takimi fakturami posługuje, który nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury; podmiot który dokona sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub nie wyda dokumentu z kasy fiskalnej - podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (od 66, 66 zł do 19 198 00 zł) albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

4. Podmiot, który doprowadza do uzyskania nienależnego zwrotu VAT (np. zatajając dane) - podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (od 66, 66 zł do 19 198 00 zł) albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.