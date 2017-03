Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Rusza system monitorowania drogowego przewozu towarów

Rusza system monitorowania drogowego przewozu towarów

To narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie handlują m.in. paliwami płynnymi, olejami roślinnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym lub wyłudzają podatek od towarów i usług. Do dokonywania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu będzie służyć elektroniczny rejestr zgłoszeń SENT.