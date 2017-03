Nowe zasady tworzeniu wykazu OPP uprawnionych do 1 proc. podatku

1 proc. podatku można przekazać organizacji pożytku publicznego (OPP), która figuruje w wykazie tworzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (publikowanym do 15 grudnia). Aby znaleźć się na liście organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc. podatku, trzeba dopełnić formalności - warunkiem jest terminowe złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego z roku, za który składane jest zeznanie podatkowe; OPP mają obowiązek złożenia sprawozdań do 15 lipca (a te, które mają rok obrotowy inny niż kalendarzowy – do 30 listopada).

reklama reklama

Zgodnie z podpisaną 13 marca br. przez prezydenta Andrzej Duda nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wykazie możliwe będzie umieszczenie również takiej organizacji, która nie złożyła sprawozdania w terminie, jeśli wykaże ona, że nastąpiło to nie z jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych.

Ustawa wprowadza również m.in. regulacje rozwiązujące problemy związane z tworzeniem wykazu w odniesieniu do OPP, które zmieniły rok obrotowy na inny niż kalendarzowy.

Nowelizacja rozszerza też katalog źródeł przychodów Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundusz ten utworzono na mocy wcześniejszej noweli ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. Jego przychodami są środki finansowe pochodzące z 1 proc. - przekazane organizacji, która utraciła status OPP, nie zdążywszy ich wykorzystać; wydane niezgodnie z przepisami (czyli nie na działalność pożytku publicznego); przekazane na rzecz OPP, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc. w danym roku. Jego celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego przez wyrównywanie ich szans.

Polecamy: PIT-y i ulgi podatkowe 2016

Nowe przepisy mają też usprawnić procedury wymiany informacji między MRPiPS, nadzorującym obecnie Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi. Sąd będzie informował ministra, po uprawomocnieniu się postanowienia ws. utraty statusu OPP, o datach doręczenia oraz uprawomocnienia się tego postanowienia (dotychczas sąd informował ministra niezwłocznie po wydaniu postanowienia).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.(PAP)

akw/ wkt/

Zobacz: PIT - rozliczenia