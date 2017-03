Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Ograniczenia handlu w niedzielę coraz bliżej

16 marca 2017 roku Komitet Stały Rady Ministrów co do zasady pozytywnie zaopiniował obywatelski projekt ograniczenia handlu w niedzielę, choć sformułował pewne uwagi do tego projektu. Taką informację przekazał Polskiej Agencji Prasowej minister Henryk Kowalczyk - szef Komitetu. Należy więc przypuszczać, że również Rada Ministrów zaopiniuje ten projekt pozytywnie, co nie wyklucza modyfikacji projektu w toku dalszych prac.