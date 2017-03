Obniżone stawki VAT na e-książki, e-gazety i e-czasopisma

W posiedzeniu Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN), które odbyło się 21 marca 2017 r. w Brukseli, wziął udział wiceminister finansów Piotr Nowak.

Obniżony VAT na e-książki, e-gazety i e-czasopisma - zmiana dyrektywy VAT

Ministrowie debatowali o projekcie dyrektywy, która dałaby możliwość skorzystania przez państwa członkowskie z obniżonych stawek VAT dla książek, gazet i czasopism bez względu na formę ich publikacji (papierową bądź elektroniczną). W tym zakresie Polska już od kilku lat aktywnie postulowała zrównanie stawek w przypadku książek i e-booków.

Rada ECOFIN od maja 2016 roku pracuje nad projektem mającym zmienić obecną unijną dyrektywę o VAT, tak by państwa członkowskie mogły stosować niższe stawki tego podatku na e-publikacje, takie jak elektroniczne książki, gazety i czasopisma.

Projekt jest elementem szerszych działań UE na rzecz unowocześnienia podatku od wartości dodanej w gospodarce cyfrowej w ramach unijnej strategii jednolitego rynku cyfrowego.

Porozumienie w sprawie projektu Rada planuje wypracować w maju 2017 r.

Jak jest obecnie

W większości państw UE e-publikacje są obłożone podstawową stawką VAT (co najmniej 15%). Tymczasem stawka dla publikacji na nośnikach fizycznych bywa znacznie niższa, czasem nawet zerowa.

Nowelizacja ma umożliwić stosowanie obniżonych stawek wobec e-publikacji, podobnie jak wobec publikacji na nośnikach fizycznych.

Zmienione przepisy o VAT pomogłyby UE realizować strategię jednolitego rynku cyfrowego, a w szerszym zakresie: dotrzymać kroku postępowi technologicznemu w gospodarce cyfrowej.

Jak ma być

Zmienione miałyby zostać dwa artykuły i załącznik III do obecnej dyrektywy o VAT (2006/112/WE). Zmiany mówią o formacie publikacji, wobec których można by stosować obniżoną stawkę VAT.

Projekt zastrzega też, że „dostawa treści czysto muzycznych lub wideo byłaby nadal opodatkowana według stawki podstawowej VAT”.

To samo dotyczyłoby publikacji, które „w przeważającej mierze” składają się z treści muzycznych lub wideo. Państwa członkowskie mogłyby same określić w krajowych przepisach o VAT, co znaczy „w przeważającej mierze”. Takie rozwiązanie pozwoliłoby im nadal stosować obniżoną stawkę wobec audiobooków oraz gazet i czasopism dźwiękowych dla osób z utratą wzroku.

Ponieważ proponowana dyrektywa dotyczy podatków, przed jej przyjęciem Rada musi zasięgnąć opinii Parlamentu Europejskiego. Parlament może zatwierdzić lub odrzucić wniosek ustawodawczy, lub też zaproponować do niego poprawki. Rada nie musi brać pod uwagę opinii Parlamentu.

Projekt dyrektywy w sprawie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT

Ponadto rozmawiali o projekcie dyrektywy w sprawie stworzenia możliwości tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach opodatkowania VAT-em dostaw towarów i usług powyżej 10 tys. euro (przy spełnieniu warunków odpowiedniego poziomu luki VAT i nieradzeniu sobie z oszustwami karuzelowymi).