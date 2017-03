Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > ZUS ZSWA tylko do końca marca

Do 31 marca 2017 r. niektórzy płatnicy składek mają obowiązek przekazania do ZUS informacji ZUS ZSWA za 2016 r. Jest to zgłoszenie danych o pracownikach wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których istniał obowiązek opłacania składki na FEP w poprzednim roku.