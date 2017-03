Paragony w loterii paragonowej można rejestrować do końca marca

Akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów, która zachęca Polaków do wspierania uczciwych przedsiębiorców dzięki braniu paragonów fiskalnych, powoli dobiega końca. Zgłoszenia w Narodowej Loterii Paragonowej można rejestrować już tylko do 31 marca br. końca dnia przez formularz na stronie loterii (po tym terminie zostanie zablokowany) oraz przez aplikację mobilną, która jest dostępna w Google Play i App Store.

Losowania nagród potrwają jeszcze do czerwca

Nadal jednak, zgodnie z harmonogramem, będą się odbywać losowania wszystkich paragonów zarejestrowanych w marcu (o nagrodę główną, czyli Opla Astrę) oraz paragonów za paliwo z całego ostatniego kwartału (o nagrodę specjalną, czyli Opla Insignię). Ponadto – jak co miesiąc – do rozlosowania pozostanie 6 zestawów Notebooków Lenovo oraz 5 iPadów Air2. A w czerwcu odbędzie się losowanie dodatkowe, w którym będzie można wygrać tablet.

Efekty Narodowej Loterii Paragonowej

Ministerstwo Finansów dobrze ocenia realizowaną już od półtora roku akcję edukacyjną. Jej zadaniem jest uświadomienie Polakom, że wydawanie i branie paragonów przy każdych zakupach towarów i usług oraz proszenie o paragon w sytuacji, kiedy sprzedawca zapomina o jego wydaniu, to postawa obywatelska, która przekłada się na lepsze funkcjonowanie kraju i zmniejszanie szarej strefy.

Loteria pozytywnie zmieniła świadomość Polaków co do roli paragonu w obrocie gospodarczym i potrzeby jego zabierania. Obecnie co trzeci Polak zawsze pamięta o zabraniu paragonu po zrobieniu zakupów. Jeszcze w 2014 r. był to zaledwie co czternasty konsument.

Zasady udziału w loterii

Aby wziąć udział w loterii wystarczy mieć 18 lat, kupić towar lub usługę za minimum 10 zł, a otrzymany paragon fiskalny zarejestrować na stronie loterii lub przez aplikację mobilną w miesiącu zakupu. W losowaniu Opla Astry oraz sprzętu elektronicznego biorą udział wszystkie paragony zarejestrowane w danym miesiącu. W losowaniu Opla Insignii biorą udział ci uczestnicy, którzy rejestrują paragony z aktualnie premiowanej branży specjalnej (do końca marca to branża paliwowa).

Źródło: Ministerstwo Finansów

