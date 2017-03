Bon emerytalny dla pracujących dłużej

W przypadku mężczyzn do 67 roku życia, w przypadku kobiet do 62 roku życia. Te dwa lata pracy przełożą się na to, że otrzymają bonus w wysokości 10 tys. zł takiego dodatku jednorazowego. Jest to nazywane wstępnie mianem „bonu emerytalnego” – podkreśla Kozłowski.

W wyniku skrócenia wieku emerytalnego do końca bieżącej dekady liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się dodatkowo o nieco ponad 1 mln, co nie pozostanie bez wpływu na potencjalne tempo wzrostu gospodarczego oraz sytuację finansów publicznych. Jak wynika z szacunków ZUS, w dalszej perspektywie przeciętna wysokość emerytury mężczyzn obniży się na skutek samego skrócenia wieku emerytalnego o ok. 10 proc., a kobiet o ponad 40 proc.

Dlatego też gorączkowo są poszukiwane rozwiązania, które mają ograniczyć skutki zbyt wczesnego – w stosunku do coraz dłuższego trwania życia oraz zmian struktury demograficznej – przechodzenia na emeryturę. W rządowym przeglądzie systemu emerytalnego oraz Białej Księdze ZUS rekomendowano propozycje ograniczenia możliwości łączenia emerytury z pracą zarobkową. W przypadku przekroczenia określonej kwoty, świadczenie byłoby obniżane lub całkowicie zawieszane.

Źródło: Pracodawcy RP

