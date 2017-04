Rejestr Zastawów Skarbowych od 1 lipca 2017 r.

Zmiany przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 23 marca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych.

Projekt rozporządzenia określa:

- strukturę Rejestru Zastawów Skarbowych;

- sposób przesyłania wniosków o wpis zastawu skarbowego do rejestru i innych dokumentów;

- wzór wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru;

- wzór wniosku o wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia;

- wysokość opłaty za wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia;

- tryb zapewnienia dostępu do rejestru organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych.

Rozporządzenie wykonuje delegację zawartą w art. 46f Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą Rejestr Zastawów Skarbowych (RZS) będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Budowa systemu obsługi RZS została zaplanowana w ramach Programu e-Podatki – projektu CVP. Docelowy model administracji podatkowej zakłada utworzenie RZS w postaci cyfrowego rejestru obsługiwanego dedykowanym systemem teleinformatycznym. Zakłada się, że wnioski o wpis i inne dokumenty co do zasady będą składane w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest rejestr, a w przypadku, gdy z powodów technicznych system będzie niedostępny będą przesyłane na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr.

Rozporządzenie określona wzór wniosku o wpis do rejestru, który będzie wykorzystywany zarówno do występowania o dokonanie wpisu zastawu skarbowego, jak i o wykreślenie zastawu skarbowego.

W projekcie przewidziano, że każdy zainteresowany będzie mógł złożyć wniosek o wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia w formie elektronicznej (na elektroniczną skrzynkę podawczą) oraz papierowej. Wzór wniosku o wydanie wypisu lub zaświadczenia zawiera projektowane rozporządzenie.

Nowe regulacje przewidują wprowadzenie górnej granicy opłaty za wydanie wypisu oraz zaświadczenia, jej wysokość będzie określona w rozporządzeniu. W projekcie przewidziano utrzymanie opłaty w wysokości dotychczas pobieranej przez Ministra Rozwoju i Finansów, tj. w wysokości 50 zł. W celu usprawnienia weryfikacji wniesienia opłaty przewidziano, że dowód uiszczenia opłaty będzie dołączany do wniosku o wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia. W przypadku wniesienia wniosku o wydanie wypisu lub zaświadczenia drogą elektroniczną, dowód uiszczenia opłaty będzie dołączany w postaci elektronicznej kopii dokumentu (np. w formacie pdf).

Dostęp do rejestru będzie zapewniony także organom uprawnionym do występowania o wpis oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych, poprzez nadanie im, na ich wniosek, identyfikatora i hasła dostępu do systemu teleinformatycznego, w którym będzie prowadzony rejestr. Wniosek o dostęp ww. podmioty będą składany na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr.

Projekt zakłada, iż rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2017 r. tj. z dniem wejścia życie zmienionych przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, regulujących zastaw skarbowy. Chodzi o ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649).

Zobacz: Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych