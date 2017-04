Dane podatkowe największych podatników CIT będą jawne

Jak wskazuje rząd aktualnie indywidualne dane podatkowe dotyczące podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie są publicznie dostępne. Powoduje to, iż obywatele nie mają informacji o działalności podatników, w tym o efektach, również podatkowych, takiej działalności.

Zdaniem rządu istotną wartością dla państwa jest także społeczna odpowiedzialność biznesu, jako „korporacyjnego obywatela”. Aby wzmocnić tę wartość i świadomość biznesu w zakresie jego odpowiedzialności społecznej, konieczne jest publikowanie określonych danych podatkowych. Udostępnienie ich opinii publicznej umożliwi społeczną kontrolę nad zachowaniem podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz ułatwi pracę organizacjom pozarządowym typu „watch dog”, które zyskają dostęp do danych i materiały do analiz. Jak deklaruje rząd – projektowane nowe przepisy podyktowane jest troską o interes społeczny i gospodarczy państwa.

Dlatego projekt nowelizacji ustawy o CIT ma przewidywać wprowadzenie regulacji prawnej dającej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych możliwość publikowania informacji zawierającej podstawowe dane podatkowe wynikające z zeznania, np.:

- przychody,

- koszty uzyskania przychodów,

- dochód,

- podstawa opodatkowania i należny podatek, a także

- dane identyfikacyjne podatnika

wraz ze wskazaniem roku podatkowego, za który informacja jest publikowana.

Informacja taką będzie mogła wskazywać także wysokość efektywnej stopy podatkowej danego podatnika, obliczonej jako procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku brutto wykazanym w sprawozdaniu finansowym za ten sam rok podatkowy.

Podawane do publicznej wiadomości będą dane dotyczące tych podatników, których przychody za rok podatkowy, za który informacje mają zostać opublikowane, mieścić się będą w grupie 1% podatników CIT wykazujących najwyższe przychody.

Podawanie do publicznej wiadomości danych podatkowych nie będzie naruszać przepisów o tajemnicy skarbowej.

Póki co nie jest znany termin ani powstania projektu tej ustawy ani tym bardziej skierowania go do Sejmu.