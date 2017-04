Indywidualny rachunek składkowy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 r.

W dniu 7 kwietnia br. Sejm przyjął zmiany w prawie pozwalające na opłacanie składek przekazywanych do ZUS na jeden rachunek, zamiast dotychczasowych czterech. Za przyjęciem projektu głosowało 440 posłów, przeciw było dwóch, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Obecnie jest 6,9 mln płatników składek odprowadzanych do ZUS.

W 2015 r. dokonano 65 mln wpłat - 21,5 mln wpłat na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, 27 mln wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, 16,5 mln na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz 160 tys. Składki trafiają na rachunek wspólny dla danego funduszu, a w przypadku błędnego identyfikatora zapisanego przy przelewie trzeba prowadzić postępowanie wyjaśniające, od kogo pochodzi dana wpłata.

Od stycznia 2016 r. było 281 tys. takich niezidentyfikowanych wpłat na kwotę 328 mln zł i w każdym takim przypadku trzeba było prowadzić postępowanie wyjaśniające. Teraz jeden rachunek byłby przypisany do każdego płatnika. Przez to numer rachunku stanie się nowym identyfikatorem płatnika, nie będzie więc problemu z ustaleniem, czyja to wpłata.

Po otrzymaniu składek zadaniem ZUS będzie rozdysponowanie środków między poszczególne fundusze oraz ich dysponentów. Będzie to realizowane w oparciu o algorytm podziału wpłaty na określone tytuły. W dalszej kolejności nastąpi zaksięgowanie wyliczonych wartości na koncie płatnika składek.

Ustawa przewiduje także m.in. wprowadzenie ułatwień dla płatników składek, jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami przez zrównanie – pod względem prawnym – zaświadczeń wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS.

Zmiany będą też dotyczyły zasad zaliczania wpłat na koncie - pierwsze będą zaspokajane najstarsze zaległości w składkach.

Ustawa dotyczy także kwestii tzw. "outsourcingu pracowniczego". Zaproponowano przepisy mające zmniejszyć obciążenia składkowe przedsiębiorców, którzy skorzystali z takich rozwiązań - przez możliwość przeksięgowania przez ZUS już dokonanych wpłat.

Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu, oprócz przepisów dotyczących jednego rachunku, które wejdą w życie 1 października 2017, a ZUS będzie miał czas do końca roku na przekazanie nadanych numerów kont płatnikom. Od 1 stycznia 2018 r. składki opłacane będą na jedno konto.

Sejm w tej noweli zdecydował też przejąć zmiany zaproponowane w poselskim projekcie, który dotyczył uchylenia przepisów o obowiązkowej opłacie dodatkowej nakładanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeśli płatnik spóźni się z opłaceniem składki.

Zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych przygotowana przez Barbarę Bartuś (PiS) wykreśliła z ustawy zapisy jednego z artykułów, który dotyczy nakładania takich opłat przez ZUS. Według niej przepisy obligujące Zakład do nakładania takiej opłaty dodatkowej są niepotrzebne, bo pomimo zawartego w ustawie wyłączenia sytuacji, w której opłata nie przekracza 2 zł – jest bardzo wiele przypadków, w których same koszty przesyłki przekraczają jej wartość.

W ustawie pozostały zasady naliczania odsetek przekazywanych do OFE na rachunek ubezpieczonego, jeśli opóźnienie w przekazaniu składek leżało po stronie ZUS.

