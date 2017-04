Urząd skarbowy wypełni za Ciebie PIT-37 - wniosek PIT-WZ tylko do 18 kwietnia

Co to jest PIT-WZ

PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania rocznego za podatnika przez urząd skarbowy. Wystarczy go przesłać do właściwego urzędu, a ten na podstawie danych z wniosku PIT-WZ oraz posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych samodzielnie przygotuje zeznanie podatkowe.

Korzyści dla podatnika

Nowa forma rozliczenia to, jak do tej pory, najprostszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. Oznacza oszczędność czasu i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają z przepisywania danych z informacji od płatników (np. z PIT-11) czy błędów rachunkowych. Samodzielne wypełnienie zeznania podatkowego i załączników, w których wykazywane są ulgi, nierzadko sprawia problemy podatnikom. Ponieważ urząd skarbowy sam wypełni zeznanie, to rozliczenie się drogą elektroniczną zajmie teraz nie więcej niż kilka minut.

reklama reklama

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Jak złożyć PIT-WZ

Wniosek o sporządzenie zeznania będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje, udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Do programu przystąpili również partnerzy zewnętrzni. Dzięki temu do 18 kwietnia będzie można wysłać PIT-WZ również za pośrednictwem bankowości elektronicznej PKO BP, BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Polbank.

Jeśli składasz PIT-WZ przez Portal Podatkowy lub e-Deklaracje to pamiętaj, aby podpisać go za pomocą:

kwoty przychodu za rok 2015 lub

podpisem elektronicznym.

Jeśli składasz wniosek za pośrednictwem Portalu Podatkowego, będziesz go mógł podpisać również Profilem Zaufanym. Założenie takiego profilu w swoich systemach transakcyjnych oferują banki: PKO Bank Polski (wraz z Inteligo), Bank Millennium i ING Bank Śląski przez system Moje ING.

Jeśli składasz PIT-WZ przez stronę PKO Banku Polskiego (wraz z Inteligo), BGŻ BNP Paribas (wraz z BGŻOptima) i Raiffeisen POLBANK, skorzystaj ze standardowych danych uwierzytelniających (czyli np. loginu i hasła), które te banki na co dzień stosują do weryfikacji posiadaczy rachunków.

Urząd w ciągu maksymalnie 5 dni prześle na podany przez podatnika adres poczty elektronicznej e-mail z linkiem do gotowego zeznania podatkowego. Zeznanie będzie można zaakceptować lub odrzucić. Jeżeli podatnik nie podejmie żadnych czynności, jego zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane.

Kto może skorzystać z PIT-WZ?

PIT-WZ może złożyć podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który uzyskuje dochody od płatników (w tym organów rentowych). Nie ma przy tym znaczenia, czy rozlicza się sam, czy wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Czy wniosek PIT-WZ może być złożony przez pełnomocnika?

Nie. Wniosek PIT-WZ może być złożony tylko przez podatnika będącego osobą fizyczną.

Formularze PIT

Jakie dane wpisujesz do PIT-WZ?

dane identyfikacyjne, takie jak w każdym składanym zeznaniu PIT (twoje, a jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, to także dane małżonka) oraz informacje:

o kosztach uzyskania przychodów (czy korzystasz z podstawowych, czy podwyższonych, czy też o wysokości wydatków faktycznie poniesionych)

czy korzystasz z ulgi rehabilitacyjnej,

o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli chcesz zwrotu nieodliczonej ulgi na dzieci (gdy kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi jest wyższa od kwoty odliczonej chcesz zwrotu nieodliczonej ulgi na dzieci, to możesz uzyskać zwrot do wysokości wykazanych w PIT-WZ składek),

o liczbie dzieci i ich danych identyfikacyjnych, a także o kwocie ulg na dzieci

o nr KRS wybranej organizacji pożytku publicznego, jeżeli chcesz przekazać jej 1% podatku należnego

o adresie poczty elektronicznej, na który urząd skarbowy prześle informację o sporządzeniu twojego zeznania podatkowego.

Jak wypełnić ulgę na dzieci w PIT-WZ?

Podatnik i małżonek mogą we wniosku PIT-WZ wykazać ulgę na dzieci, która zostanie uwzględniona w udostępnionym przez urząd skarbowy zeznaniu podatkowym PIT-37.

Wystarczy wskazać we wniosku:

liczbę dzieci,

dane dzieci: imię, nazwisko, datę urodzenia albo numer PESEL,

numer PESEL, okres za jaki przysługuje ulga,

kwotę przysługującego odliczenia na dziecko (formularz podpowiada jaka to powinna być kwota).

Do podania ww. informacji podatnik nie potrzebuje mieć przy sobie Informacji od płatnika.

Wykazując we wniosku PIT-WZ kwotę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatnik może uzyskać zwrot nieodliczonej w zeznaniu ulgi na dzieci, do wysokości tych składek. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy kwota ulgi jest wyższa niż kwota wyliczonego w zeznaniu podatkowym podatku. We wniosku należy wpisać zarówno składki wynikające z informacji od płatników (PIT-11, PIT-40A/11A) złożonych do urzędu skarbowego, jak i składki o których wie sam podatnik (a nie wie urząd skarbowy), czyli wpłaconych samodzielnie do ZUS lub zagranicą, pomniejszonych o składki które już zostały odliczone w innych zeznaniach składanych za rok 2016 (PIT-36L, PIT-28, PIT-16A, PIT-19A). Wykazując te składki urząd skarbowy zwróci podatnikowi nieodliczoną ulgę na dzieci, do wysokości wykazanych we wniosku PIT-WZ składek.