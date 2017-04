Warszawski Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ma już 60 lat

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce działa już od sześćdziesięciu lat, został założony podczas spotkania w auli Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, w którym udział wzięło 75 członków-założycieli.

- Po odwilży październikowej, 26 kwietnia 1957 roku zebrało się grono osób, które stanowiło komitet założycielski Oddziału Okręgowego w Warszawie. Zatwierdzono wówczas uruchomienie Oddziału, wybrano zarząd, ustalono skład komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego, jak również wybrano Karola Koca prezesem zarządu. Dokument założycielski zachował się w aktach Oddziału do dziś. Zebraniu przewodniczył zasłużony dla rachunkowości Pan Jerzy Graczyński - wspominał ten moment Franciszek Wala, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Jak podkreślają obecne władze Oddziału, przez sześć dekad działalności, w nierzadko niesprzyjających warunkach politycznych i gospodarczych, Oddział wypełniał misję powierzoną przez założycieli – reprezentował i integrował środowisko księgowych, kadrowych, biegłych rewidentów i szeroko pojętej profesji ekonomiczno-finansowej, stając się niejako wizytówką tych zawodów.

Bieżąca działalność Oddziału koncentruje się przede wszystkim na udoskonalaniu i unowocześnianiu oferty szkoleniowej, promowaniu zawodów związanych z księgowością wśród młodzieży, integrowaniu środowiska i pomocy przy dostosowywaniu ciągle zmieniających się przepisów do rzeczywistości.

Działalność szkoleniowa i konsultacyjna, której Oddział podjął się od początków istnienia, prowadzona jest na wysokim poziomie, dzięki wiedzy i doświadczeniu wykładowców oraz profesjonalnie przygotowanym materiałom szkoleniowym, czego wyrazem jest m.in. przyznany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w 2006 roku certyfikat na prowadzoną działalność kursową. Odział otrzymał także certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001.

- Mówiąc o jubileuszach i o uroczystościach, które świętujemy jako Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, trzeba powiedzieć, że to przede wszystkim powód do refleksji o tym czego się już dokonało, czego dokonali nasi poprzednicy i my wszyscy, ale także powód do dumy, do satysfakcji. Myślę, że to się odnosi w szczególności do Oddziału Warszawskiego, Oddziału największego w Stowarzyszeniu, zawsze bardzo znaczącego w łącznej grupie naszych oddziałów okręgowych. Szczególnie chciałbym podkreślić, że ostatnie kilkanaście lat działalności Oddziału Okręgowego w Warszawie zaznaczyło się doskonale, to jest pasmo doskonałych wyników, doskonałych efektów. Chciałbym więc serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy do tych pięknych wyników włożyli swoją cegiełkę, swój wysiłek, swój intelekt, swój czas – mówił Franciszek Wala.

Na wartość dydaktyczną wskazał również sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk, który w liście z okazji jubileuszy napisał: „Nie do przecenienia jest działalność Warszawskiego oddziału Okręgowego w zakresie przygotowania do zawodu księgowego oraz ustawicznego doskonalenia kwalifikacji. Kursy i szkolenia oferowane przez Centrum Edukacji zawodowej Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP na bieżąco odpowiadają na potrzeby specjalistów na różnym etapie kariery zawodowej – od profesjonalistów, którzy mają sposobność regularnie uzupełniać swoją wiedzę w zakresie polskiego oraz międzynarodowego prawa bilansowego (szczególnie cenione są szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów), po młodych adeptów, u których potrafią Państwo wzbudzić zainteresowanie tą niełatwą dziedziną”.

Gratulacje dla księgowych złożył także Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, podkreślając, że „zawód oparty na zaufaniu publicznym, do jakich zalicza się profesja księgowego, to zajęcie dla ludzi, których nie przeraża wizja drobiazgowego zbierania i rozliczania setek faktur, ale też nieustannego dokształcania. Dziś rachunkowość to nie tylko suche dane finansowe. Współczesny księgowy zmienia się często w menedżera finansów firmy. Musi mieć wysokie kwalifikacje, ale też umiejętność analitycznego myślenia oraz poruszania się wśród nowoczesnych technologii. Sprostanie najwyższym standardom i poznawanie wciąż nowych przepisów prawa wymaga od księgowych ustawicznego kształcenia i doskonalenia. I na to stawia przede wszystkim Państwa stowarzyszenie – najstarsza i największa polska organizacja zrzeszająca przedstawicieli środowiska zawodowego zawiązanego z rachunkowością i finansami”.

Podczas uroczystości uhonorowany został Jan Oleksa, biegły rewident i wykładowca, otrzymując złotą odznakę z diamentem „Za zasługi w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

