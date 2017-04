Ostatnie dni na złożenie PIT za 2016 rok - najłatwiej przez internet

Według stanu na 27 kwietnia 2017 r. (po północy) podatnicy przesłali już 8.570, 846 mln PIT-ów za 2016 r. do urzędu skarbowego przez internet. Chodzi o PIT-28, 36, 36L, 37, 38 i 39.

To o ponad 960 tys. e-PIT-ów więcej niż w tym samym dniu rok wcześniej i więcej, niż w całym zeszłorocznym okresie rozliczeniowym. Wówczas drogą elektroniczną do 2 maja wpłynęło 8,4 mln zeznań podatkowych. Ten rekord na pewno będzie jeszcze pobity, bo przed nami długi weekend, kiedy wielu Polaków rozliczy swój PIT. Najłatwiej i najszybciej zrobić to bez wychodzenia z domu, czyli przesłać go przez internet.

reklama reklama

Skorzystaj we wstępnie wypełnionego PIT

Podatnicy, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38, mogą skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (tzw. PFR – pre-filled tax return). Jest ona dostępna na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Z PFR PIT-37 mogą skorzystać zarówno osoby, które rozliczają się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem oraz rodzice samotnie wychowujący dzieci. Natomiast PFR PIT-38 jest przeznaczony dla osób, które rozliczają przychody z kapitałów pieniężnych i składają zeznanie indywidualnie.

Dzięki PFR nie musimy sami wypełniać swojego zeznania podatkowego danymi z posiadanych PIT-ów (PIT-11, PIT-8C czy PIT-R), które dostaliśmy od płatników, np. od pracodawcy. Na Portalu Podatkowym znajdziemy swój roczny PIT-37 z danymi wprowadzonymi już przez urząd skarbowy. Po pobraniu PFR pozostaje nam tylko zweryfikować zawarte w nim dane, uzupełnić o ulgi i odliczenia, jeśli z nich korzystamy, oraz przekazać 1% na wybraną organizację pożytku publicznego (OPP). I gotowe, można wysłać. Jak widać, PFR pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników. To także wygoda, prostota i oszczędność czasu i pieniędzy. Warto pamiętać o tym, że PFR można autoryzować profilem zaufanym ePUAP, kwotą przychodu za 2015 rok lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oczywiście podatnicy, którzy rozliczają się on-line, jak co roku mogą korzystać z aplikacji e-Deklaracje Desktop, która również umożliwia osobom fizycznym składanie formularzy elektronicznych bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Polecamy: PIT-y i ulgi podatkowe 2016

Rozlicz się do 2 maja elektronicznie lub w urzędzie skarbowym

Zeznania roczne za 2016 r. w tym roku można składać do 2 maja. Potwierdzeniem rozliczenia się z wykorzystaniem PFR jest UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – tak samo jak w przypadku e-Deklaracji. To dowód poprawnego złożenia zeznania elektronicznego. Przejdź do wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

Osoby, które chcą tradycyjnie złożyć zeznanie papierowe, mogą skorzystać z pomocy swojego urzędu skarbowego. Dzisiaj i jutro, czyli 27 i 28 kwietnia, urzędy pracują dłużej niż zwykle. Również w ostatnim dniu rozliczeniowym, czyli 2 maja, pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej będą dyżurować w salach obsługi urzędu. Informacje o dokładnych godzinach pracy w tych dniach znajdziesz w konkretnym US lub na jego stronie internetowej.