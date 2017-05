Dzięki doradcom podatkowym biznes może rozwijać się bezpiecznie

11 maja obchodzony jest Dzień Doradcy Podatkowego - zawodu zaufania publicznego wykonywanego przez ponad 9 tysięcy osób w Polsce. Samorząd zawodowy działa w Polsce od 21 lat. Z okazji rocznicy przedstawiciele tej profesji spotkali się w Filharmonii Narodowej, aby podsumować bogaty dorobek naukowy i wymienić się doświadczeniami.

Obecnie trwają prace nad ordynacją podatkową i założeniami ogólnymi prawa podatkowego. Przedstawiciele KRDP postulują, by m. in. uporządkować kwestie dotyczące procedury podatkowej i zredukować w ustawach regulujących materialne prawo podatkowe przepisy o charakterze technicznym i proceduralnym.

„Polski system podatkowy to zbiór niespójnych i przypadkowych regulacji. Ustawy podatkowe zawierają zbyt wiele przepisów technicznych i proceduralnych” - powiedziała prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Jak podkreśliła prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, znaczną część ustaw podatkowych należy napisać od nowa, tak by były one czytelne i przejrzyste dla polskiego podatnika. Nie oznacza to totalnej rewolucji, bo wiele regulacji powinno pozostać w niezmienionym kształcie, natomiast należy je „wewnętrznie” uporządkować. Zaznaczyła też, że w ciągu najbliższych lat rola doradcy podatkowego nie ulegnie zmianie.

„Nadal będziemy prowadzić polskiego podatnika poprzez meandry prawa podatkowego, po to żeby mógł podejmować racjonalne decyzje gospodarcze” - powiedziała. Przedsiębiorca powinien korzystać z pomocy doradcy, który jest w stanie ocenić skutki podatkowe wdrażanych rozwiązań i podpisywanych umów.

Księgowy to za mało, potrzebny jest doradca podatkowy

Hanna Szarpak, wiceprzewodnicząca Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zaznaczyła, że obecnie w polskim systemie podatkowym występują dwie tendencje. Pierwsza z nich dotyczy jego uszczelnienia poprzez wprowadzenie represyjnych środków za nieprzestrzeganie przepisów. Natomiast druga skupia się na kreowaniu przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać, inwestować i tworzyć miejsca pracy.

„Doradcy podatkowi widzą, że trzeba działać tak, aby represyjne działania aparatu skarbowego dosięgały tylko przestępców, którzy świadomie nadużywają systemu podatkowego, aby wyłudzić pieniądze dla siebie. Z drugiej strony uczciwych podatników trzeba chronić, pomagać im wypełniać obowiązki podatkowe, zmniejszać biurokrację” - powiedziała Hanna Szarpak. Dodała, że zmiany związane z wynagrodzeniami urzędników administracji skarbowej również przyczyniłyby się do stworzenia przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców.

„Premie pracowników urzędów skarbowych czy celno-skarbowych powinny być uzależnione od wzrostu podatków deklarowanych dobrowolnie przez samych podatników. Natomiast premie służb specjalnie przeznaczonych do zwalczania przestępczości - od wykrytych nadużyć” - wskazała wiceprzewodnicząca Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP.

Według Szarpak, ważne jest również zmniejszenie biurokracji. Jako przykład podała obecnie funkcjonujące progi, powyżej których występuje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w Polsce dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

„MŚP brakuje środków na wypełnienie tych obowiązków. Zgodnie z wytycznymi OECD i rekomendacjami UE, podatnicy nie powinni ponosić nieproporcjonalnie wysokich kosztów i ciężarów sporządzenia dokumentacji. W związku z tym obowiązek dokumentacyjny powinien zaczynać się od obrotu znacznie wyższego niż 2 mln euro” - zaznaczyła Hanna Szarpak.

„Jak widać pole działania doradcy podatkowego jest szerokie, dlatego nasze uprawnienia powinny się powiększać - chodzi szczególnie o możliwość reprezentacji przedsiębiorców w sądzie w sprawach ubezpieczeń społecznych, rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i udział w sprawach karno-skarbowych” - podkreśliła Hanna Szarpak.

Choć zawód doradcy podatkowego jest najmłodszym zawodem prawniczym w Polsce, w ubiegłym roku obchodził swoje 20-lecie, to nasza obecność w życiu społecznym jest coraz bardziej widoczna - zaznaczyła dr Agnieszka Zasikowska, członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP. Zawód ten jest gwarantem równowagi pomiędzy interesem finansowym państwa a indywidualnym interesem podatnika i stoi na straży tego, aby żaden podatnik nie płacił wyższych podatków, niż wynika to z przepisów prawa.

„Pełnimy również funkcję asekuracyjną przejmując na siebie odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie zobowiązań podatkowych naszych klientów, dzięki czemu biznes może się bezpiecznie rozwijać. Doradzamy w sytuacjach gdzie występują trudne operacje gospodarcze, gdy pojawiają się spory z fiskusem, czy prowadzone są postępowania podatkowe. Bronimy racji naszych klientów w urzędach i reprezentując ich w sądach administracyjnych. Zawsze patrzymy na biznes od strony ryzyka podatkowego i dzięki temu przedsiębiorcy śpią spokojniej” - podkreśliła dr Zasikowska.

Doradca podatkowy rozumie biznes swojego klienta

Przedsiębiorcy, którzy chcą uniknąć sporów z fiskusem, surowych kar za nieprawidłowości podatkowe, a nawet bankructwa powinni na stałe współpracować z doradcą podatkowym.

„Wszystkie inicjatywy gospodarcze wymagają współpracy z doradcą podatkowym i to od samego początku istnienia firmy. Początkującym biznesmenom służy zainicjowana przez naszych kolegów z Wielkopolski ogólnokrajowa akcja Start Biznes. To, że nie narzekamy na brak pracy świadczy o tym, że świadomość potrzeby korzystania z usług doradców podatkowych wzrasta, szczególnie wśród przedsiębiorców” - wskazała dr Agnieszka Zasikowska.

