Split payment wpłynie na płynność finansową firm

W piątek (12 maja) resort finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przewiduje wprowadzenie w rozliczeniach tego podatku tzw. split payment, czyli podzielonej płatności. Polega ona na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT.

Zdaniem partnera w firmie MDDP Tomasza Michalika, zmiana może być korzystna dla firm narażonych na odpowiedzialność solidarną za zobowiązania podatkowe dostawców niektórych towarów, np. paliw. Obecnie można uzyskać zwolnienie z tej odpowiedzialności wpłacając specjalną kaucję gwarancyjną.

Z projektu wynika, że nabywca, który zastosuje podzieloną płatność nie poniesie ryzyka odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe sprzedawcy. Michalik zauważył, że zgodnie z propozycjami MF, to płacący fakturę będzie decydował, czy dokonywana przez niego zapłata zostanie podzielona na kwotę netto oraz kwotę podatku i wpłynie na dwa rachunki dostawcy: podstawowy i rachunek VAT, do którego dostęp będzie istotnie ograniczony.

"Zgodnie z projektem każdy z podatników będzie dysponował niejako z automatu specjalnym rachunkiem VAT. Banki i SKOK-i zostaną bowiem zobligowane do ich utworzenia dla każdego podatnika. Niepokojące jest to, że podatnik, który dostanie fakturę będzie mógł każdorazowo dokonać wyboru, czy zapłaci kwotę pełną wynikającą z tej faktury na zwykły rachunek bankowy wystawcy, czy też dokona podziału. W efekcie, to nabywca będzie stosował podzieloną płatność, ale ofiarą tej decyzji będzie dostawca" - wskazał Michalik.

To oznacza, że przedsiębiorca, który płaci swoim dostawcom pełne kwoty wynikające z faktur, od swoich kontrahentów może otrzymywać tylko kwoty netto. "On nie będzie miał na to żadnego wpływu, chyba że dojdzie do porozumienia ze swoimi odbiorcami" - dodał doradca podatkowy.

"Podatnicy, którzy są odbiorcami towarów podlegających solidarnej odpowiedzialności będą z natury rzeczy zachęcani do stosowania podzielonej płatności. Dodatkową motywacją do tego będzie niestosowanie przywróconej od 1 stycznia br. 30-proc. sankcji w przypadku faktur, wobec których nabywca zastosował mechanizm podzielonej płatności. W takiej sytuacji nabywca będzie miał pewność, że jeżeli urząd skarbowy zakwestionuje poprawność rozliczenia takiej faktury, to nie zostanie zastosowana taka sankcja. Dla podatników, którzy boją się tej kary może to być dodatkowym bodźcem do zastosowania podzielonej płatności" - uważa Michalik.

"Taka opcjonalność mechanizmu split payment może wymusić powszechne stosowanie systemu podzielonej płatności bez względu na wielkość firmy, czy branże. Będzie to oznaczać, że element gotówkowy w rozliczeniach między firmami ograniczy się do rozliczeń kwot netto" - zaznaczył.