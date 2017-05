Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Split payment wpłynie na płynność finansową firm

Split payment wpłynie na płynność finansową firm

Split payment jest dobrą metodą walki z wyłudzeniami VAT, ale nie bez powodu tylko w dwóch krajach Unii Europejskiej, we Włoszech i w Czechach jest on stosowany - w obu przypadkach w bardzo ograniczonym zakresie. Wiąże się to z tym, że z jednej strony rozwiązanie to rzeczywiście w dużym stopniu zapewnia skuteczną walkę z pewnym rodzajem oszustw, ale z drugiej strony może w sposób znaczący wpłynąć na płynność finansową firm.