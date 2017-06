Poznaliśmy Lidera Księgowości 2017

Drugie miejsce zajęła Dorota Kosacka, a na trzecim miejscu uplasował się Sławomir Heciak. W finale znalazło się 10 najlepszych kandydatów spośród ponad 400 osób, które przystąpiły do rywalizacji.

W dniu 2 czerwca w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie odbyło się podczas uroczystej Gali Finałowej ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród w konkursie.

Zdaniem prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych, partnera konkursu, łączy on kilka zawodów. „Doradców podatkowych z księgowymi i biegłymi rewidentami. W ten sposób chcemy pokazać, że te zawody powinny ze sobą współpracować, powinny się uzupełniać i łączyć” - powiedziała. Jak wyjaśniła, doradcy podatkowi, to prawnicy, ekonomiści i przedstawiciele innych zawodów, ale wszyscy mają ogromny szacunek dla księgowych. „Księgowi sporządzają sprawozdania finansowe, które pomagają spojrzeć na pewne procesy i decyzje gospodarcze określonych podmiotów i na ich podstawie wyciągnąć wnioski” - zaznaczyła. Jej zdaniem, wszystkie ewidencje księgowe są punktem wyjścia do dokonania oceny płynności finansowej, prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji w firmie.

Według prof. Glumińskiej-Pawlic, zwycięzca konkursu powinien liczyć na awans u swojego pracodawcy. „Na pewno z wygraną wiąże się ogromna satysfakcja, że doceniona została wiedza zdobywana latami” - dodała.

Wiesława Moczydłowska, przewodnicząca jury, rzecznik Krajowej Rady Doradców Podatkowych, podkreśliła, że „księgowy to taka osoba, która rozwiąże twój problem, o którego istnieniu nie wiedziałeś, w sposób, którego często nie rozumiesz. To osoba naprawdę istotna w prowadzeniu biznesu. Księgowy to zawód przyszłości, ponieważ musi stosować nowe technologie” - zaznaczyła. Podkreśliła, że Konkurs służy promocji tego ważnego i odpowiedzialnego zawodu, a także integracji z innymi zawodami zajmującymi się podobną tematyką. Poinformowała, że finaliści prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. Konkurs motywuje do jej pogłębiania, aktualizowania, co jest najistotniejsze dla tego zawodu - podsumowała. „Kto raz wkroczył na ścieżkę przygody z rachunkowością i podatkami, wie jak pasjonująca jest ta wiedza - oceniła Wiesława Moczydłowska. - Dlatego tak ważne jest uświadamianie społeczeństwa o roli i randze zarówno zawodu księgowego, jak i doradcy podatkowego czy biegłego rewidenta. Każdy z nich ma nieco inną rolę, ale każdy z nich tak naprawdę musi prezentować wysoką wiedzę nie tylko z zakresu rachunkowości i podatków” - stwierdziła. Przypomniała, że jest od lat związana z inicjatywami konkursowymi w tej dziedzinie, promującymi te dziedziny wiedzy.

Dr Władysław Fałowski, członek jury, reprezentant Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce podkreślił, że obecnie księgowi muszą łączyć wiedzę z zakresu rachunkowości z wiedzą o podatkach, ale nie tylko. „Duże firmy pozwalają sobie na zatrudnianie doradców podatkowych i wiedza księgowego w tym zakresie nie jest wymagana. Małe firmy korzystają z doradców podatkowych doraźnie, kiedy sytuacja jest podbramkowa. W związku z tym jest oczekiwanie, by księgowy wiedział więcej. Często od księgowych oczekuje się, by zastąpił prawnika, ekonomistę, a nawet inżyniera, bo np. trzeba ustalić, ile lat określona maszyna będzie funkcjonowała” - wyjaśnił.

Zdaniem Jolanty Gałuszki, członkini jury i skarbnika Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w Warszawie, celem konkursu jest propagowanie zawodu księgowego. „Mamy nadzieję, że na drodze zawodowej tych osób jest to etap do tego, by zdobywać uprawnienia biegłego rewidenta, które są ukoronowaniem drogi zawodowej księgowego”- podkreśliła. Zaznaczyła, że większość finalistów tego konkursu to już są biegli rewidenci lub osoby będące w trakcie zdobywania takich uprawnień.

Dr Mariusz Cieśla, członek jury, skarbnik Krajowej Rady Doradców Podatkowych, powiedział, że konkurs pokazał bardzo dobre przygotowanie merytoryczne finalistów. „Widać było wysoki poziom zarówno wiedzy z dziedziny rachunkowości, jak i podatków” - ocenił.

„Dostrzegamy jako pracodawcy, że wiele firm może działać bez prawników. Ale nie jestem w stanie dostrzec firmy, która może funkcjonować bez księgowego. Nawet te najmniejsze firmy zawsze muszą korzystać z pomocy księgowych. Ten zawód jest bardzo istotny, to w pewnym sensie członek rodziny w firmie” - powiedział Robert Oliwa, członek jury, reprezentujący organizację Pracodawcy RP.

Finaliści pokonali kilkuset konkurentów, którzy rywalizowali o prestiżowy tytuł i nagrody w trzech etapach konkursowych. Na początku należało rozwiązać test sprawdzający wiedzę teoretyczną z zakresu rachunkowości, podatków oraz prawa pracy. W drugim etapie należało rozwiązać trzy zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, a także ocenić sprawozdanie finansowe pod kątem zdarzeń, jakie mogły mieć miejsce w jednostce. W ostatnim etapie 10 finalistów odbyło indywidualne rozmowy z jury konkursu.

Zwyciężczyni konkursu, Justyna Bartela nie kryla wzruszenia. „Jeśli chodzi o moje przygotowywanie się, to jest to cała droga: otwarta ścieżka postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta, prowadzenie szkoleń podatkowych i ciągła codzienna praca zawodowa” – mówiła.

Konkurs odbył się już po raz szósty. Jego patronami są Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów oraz Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A. Nagrodę główną dla zwycięzcy - roczne studia podyplomowe Prawo podatkowe ufundowała Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Finaliści otrzymali też wiele innych nagród.

Źródło: PAP/Krajowa Izba Doradców Podatkowych