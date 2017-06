Akcyza na e-papierosy od 2018 roku

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która ma na celu objęcie papierosów elektronicznych akcyzą. W szczególności chodzi o płyny do papierosów elektronicznych i tzw. wyroby nowatorskie. Projekt ten jest obecnie w fazie konsultacji publicznych. Proponowana stawka podatku jest jedną z niższych w UE. Przewidywany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 styczeń 2018 r. Tego typu wyroby są opodatkowane akcyzą w wielu krajach Europy, np. w Portugalii, we Włoszech czy na Węgrzech.