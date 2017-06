Doradcy podatkowi i księgowi zgłoszą fiskusowi transgraniczne optymalizacje podatkowe

Transgraniczne optymalizacje podatkowe trzeba będzie zgłaszać organom skarbowym

W niedawnych doniesieniach, między innymi na temat dokumentów panamskich („Panama Papers”), media ujawniły, że niektórzy pośrednicy aktywnie pomagają przedsiębiorstwom i osobom fizycznym w unikaniu opodatkowania, zwykle za pomocą złożonych systemów transgranicznych. Przedstawiony wniosek służy zwalczaniu takiego agresywnego planowania podatkowego poprzez nasilenie kontroli niespotykanych wcześniej praktyk, stosowanych przez podmioty zajmujące się planowaniem podatkowym i doradców podatkowych.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za sprawy euro i dialog społeczny, a także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: - Unia Europejska stała się pionierem w zwiększaniu przejrzystości w obszarze agresywnego planowania podatkowego. Działania te przynoszą już pożądane rezultaty. Proponujemy nałożenie odpowiedzialności na pośredników, którzy tworzą i sprzedają systemy unikania zobowiązań podatkowych. W końcowym rozrachunku zwiększy to wpływy z podatków w państwach członkowskich.

reklama reklama

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: - Wciąż podnosimy poprzeczkę w naszych działaniach na rzecz przejrzystości podatkowej. Dziś koncentrujemy się na specjalistach, którzy ułatwiają popełnianie nadużyć podatkowych. Administracje podatkowe powinny mieć dostęp do informacji, których potrzebują do skutecznej walki z systemami agresywnego planowania podatkowego. Nasz wniosek umocni pozycję tych pośredników, którzy postępują zgodnie z duchem i literą prawa, natomiast bardzo utrudni życie tym, którzy go nie przestrzegają. Nie ustajemy w dążeniu do stworzenia sprawiedliwszego systemu opodatkowania w całej Europie.

Transgraniczne systemy planowania podatkowego, noszące pewne cechy charakterystyczne lub „znamiona”, które mogą narażać budżet państwa na straty, będą musiały być teraz automatycznie zgłaszane organom skarbowym, zanim zostaną zastosowane. Komisja określiła główne takie znamiona, w tym wykorzystanie strat w celu zmniejszenia zobowiązań podatkowych, wykorzystywanie specjalnych korzystnych systemów podatkowych lub operacje z udziałem państw, które nie spełniają międzynarodowych standardów w zakresie dobrego zarządzania.

Obowiązek zgłaszania transgranicznego systemu noszącego co najmniej jedno z tych znamion będzie spoczywał na:

pośredniku, który dostarczył dany system transgraniczny w celu jego wdrożenia i stosowania przez przedsiębiorstwo lub osobę fizyczną;

osobie fizycznej lub przedsiębiorstwie, które otrzymały daną poradę, jeżeli pośrednik dostarczający system transgraniczny nie ma siedziby w UE lub jest związany obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej bądź poufności informacji;

osobie fizycznej lub przedsiębiorstwie wdrażającym system transgraniczny, jeżeli został on opracowany przez ich wewnętrznych doradców podatkowych lub prawników.

Państwa członkowskie będą automatycznie wymieniać się otrzymanymi informacjami o systemach agresywnego planowania podatkowego za pośrednictwem scentralizowanej bazy danych, co zapewni wczesne ostrzeganie o nowych zagrożeniach w dziedzinie unikania opodatkowania i umożliwi szybkie podjęcie działań w celu zablokowania szkodliwych rozwiązań.

Obowiązek zgłoszenia danego systemu oznacza tylko, że wymaga on przeprowadzenia kontroli przez organy podatkowe, a nie że z pewnością jest on szkodliwy. Państwa członkowskie będą jednak zobowiązane do wprowadzenia skutecznych i odstraszających kar wobec tych przedsiębiorstw, które nie przestrzegają przepisów w zakresie przejrzystości. Kary takie stanowić będą nowy środek mocno zniechęcający do wspierania lub ułatwiania nadużyć podatkowych.

Nowe przepisy są kompleksowe i obejmują one wszystkich pośredników, wszystkie potencjalnie szkodliwe systemy oraz wszystkie państwa członkowskie. Pośrednik będzie miał obowiązek przekazać swojemu macierzystemu organowi podatkowemu szczegółowe informacje dotyczące każdego systemu opodatkowania, zawierającego jedno lub więcej określonych znamion, w ciągu pięciu dni od daty dostarczenia takiego rozwiązania klientowi.