Dynamika wpływów do budżetu z tytułu VAT

"(...) Po raz pierwszy od ośmiu, czy dziewięciu lat przyrosty ściągalności głównej daniny do budżetu, jakim jest podatek VAT są dwucyfrowe, przekraczają wyraźnie 10 proc. Jestem głęboko przekonany, że w takiej dynamice zostaną utrzymane do końca roku, być może będzie to 15 proc., a może nawet 18 proc. przyrostu rok do roku" - powiedział Morawiecki.

Morawiecki dodał, że deficyt sektora finansów publicznych będzie na koniec tego roku niższy niż zaplanowane 2,9 proc. PKB.

Resort finansów w czwartek (22 czerwca) wydał komunikat w sprawie szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń - maj 2017 r.

Według szacunkowych danych w tym okresie dochody budżetu państwa były wyższe o 14,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 18,8% r/r.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - maj 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

- dochody z podatku VAT były wyższe o 30,0% r/r (tj. ok. 15,9 mld zł),

- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,9% r/r (tj. ok. 1,0 mld zł),

- dochody z podatku PIT były wyższe o 7,4% r/r (tj. ok. 1,4 mld zł),

- dochody z podatku CIT były wyższe o 14,3% r/r (tj. ok. 1,9 mld zł),

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-V 2017 r. wyniosły 1,8 mld zł.

W okresie styczeń - maj 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 9,2 mld zł i było niższe o 7,4 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W lutym 2016 roku miała miejsce wpłata na rachunek budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 r.

Natomiast po stronie wydatków wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - maj 2017 r. według szacunkowych danych wyniosło 143,5 mld zł tj. 37,3% planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano 142,6 mld zł środków na wydatki, tj. 38,7% planu.

(PAP/Ministerstwo Finansów)