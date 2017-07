Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Powstanie lista przesłanek należytej staranności w zakresie prawa do odliczenia VAT

Ministerstwo Finansów przygotuje listę przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych. Celem opracowania takiej listy jest to, aby uczciwi podatnicy wiedzieli, jakie czynności powinni podjąć, aby nie być narażonym na ryzyko zakwestionowania prawa do odliczenia VAT. Konsultacje w tej sprawie będą trwać do 28 lipca br.