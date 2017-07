Usprawnienia w wydawaniu interpretacji podatkowych

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt trafił do Sejmu w dniu 27 czerwca 2017 r.

Zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące interpretacji

Obecnie, zgodnie z art. 14b § 5c Ordynacji podatkowej, organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej ma obowiązek zwrócić się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię, w przypadku gdy:

1) istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż element stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego jest lub ma być dokonany w celu uniknięcia opodatkowania;

2) stanowi nadużycie prawa zgodnie z art. 5 ust 5 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli „przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy”.

Jak wynika z projekt ustawy art. 14b § 5c Ordynacji podatkowej ma otrzymać następujące brzmienie:

„§ 5c. Organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej zwraca się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w zakresie, o którym mowa w § 5b, chyba że stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Opinię Szefa Krajowej Administracji Skarbowej odpowiadającą zagadnieniu, które było przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii, wraz z wnioskiem organu uprawnionego do wydania interpretacji indywidualnej o jej wydanie, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty w nich wskazane, dołącza się do akt sprawy.”

Takie rozwiązanie miałoby usprawnić działanie organu wydającego indywidualne interpretacje podatkowe i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, ponieważ uchylono by obowiązek automatycznego powielania odpowiedzi Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawach, których stany faktyczne zawierają zagadnienie prawne, które było już treścią dawnej odpowiedzi. Obowiązek zwrócenia się o opinię do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej istniał by jednak w przypadku spraw, których stany faktyczne nie były przedmiotem poprzednich odpowiedzi.

Zmiany w obowiązku uzyskiwania opinii prawnej

Zgodnie z ustawą o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, stoi ona na straży praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym praw i interesów Skarbu Państwa, oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu Państwa. Art. 18 ust. 1 tej ustawy nakłada obowiązek na Skarb Państwa wystąpienia o opinie prawną do Prokuratorii, jeżeli projekty umów albo jednostronne czynności prawne, których podmiotem jest Skarb Państwa przekraczają wartość 100 mln zł.

Finanse publiczne zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności:

1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;

2) wydatkowanie środków publicznych;

3) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;

4) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne;

5) zarządzanie środkami publicznymi;

6) zarządzanie długiem publicznym;

7) rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.

