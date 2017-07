Szybszy zwrot nadpłaconego podatku PIT

W dniu 4 lipca 2017 r. do Sejmu skierowany został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Projekt przygotował klub parlamentarny Nowoczesnej. Zawiera on propozycję skrócenia terminów dotyczących zwrotu nadpłaconego podatku. Obecnie urząd skarbowy ma 90 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji PIT przez podatnika, na dokonanie zwrotu tej nadwyżki. Taki sam termin obowiązuje w przypadku korekty deklaracji będącej konsekwencją popełnienia zwyczajnych omyłek, dokonywanej przez urząd lub przez podatnika. Zdaniem posłów, długość tych okresów nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, zwłaszcza wobec postępującej informatyzacji, która powinna wpływać na wzrost efektywności pracy w urzędach.

Przedkładany projekt ustawy zakłada skrócenie okresów oczekiwania na uzyskanie nadpłaty przez podatników, tj. zmienia w art. 77 §1 pkt 5, § p. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa termin na zwrot nadpłaconego podatku z 3 miesięcy na 30 dni odpowiednio od złożenia deklaracji lub wymienionej w tych przepisach korekty deklaracji.

Jak podkreślają pomysłodawcy projektu, przyjęty w polskim prawie sposób wyliczania zaliczek na poczet podatku dochodowego powoduje automatyczne występowanie nadpłaty podatku dla podatników PIT. Jednocześnie wszystkie wątpliwości i błędy w zeznaniu podatkowym wymagające korekty ze strony podatnika powodują wydłużenie terminu oczekiwania na zwrot, tzn. korekta deklaracji, której przyczyną był błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka oraz korekta deklaracji przez podatnika (np. gdy podatnik sam wykrył błąd po złożeniu deklaracji lub zmienił adres) powodują rozpoczęcie biegu nowego terminu na zwrot nadpłaconego podatku. W obecnym brzmieniu przepisów te zdarzające się w codziennym życiu, proste do wyjaśnienia sytuacje dają urzędom kolejne 3 miesiące na zwrot nadwyżki.

Nadpłata podatku, jak wyjaśniają w uzasadnieniu do projektu posłowie Nowoczesnej, występuje również wśród płatników innych podatków. Płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, podatku akcyzowego oraz tzw. specjalnego podatku od węglowodorów odprowadzają zaliczki na poczet tych podatków, w wysokości ustalonej na podstawie przeszłych wartości zysku. W trakcie kolejnych okresów rozliczania podatków zysk ten może ulec zmniejszeniu i w efekcie przedsiębiorstwa odprowadzą więcej podatku, niż należy. Wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia nadpłaty występuje również w przypadku spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są do comiesięcznego odprowadzania zaliczek na poczet wpłaty zysku. W sytuacji, w której spółka nie osiągnie zysku w takiej wysokości, w jakiej dokonała wpłaty zaliczek, występuje nadpłata. Przetrzymywanie należnego zwrotu w stosunku do przedsiębiorstw dłużej, niż to niezbędnie konieczne, może mieć negatywny wpływ na ich płynność.

W związku z powyższym, zdaniem posłów, obecny długi okres oczekiwania na zwrot podatku po złożeniu lub korekcie deklaracji w przypadku prostego błędu nie znajduje żadnego merytorycznego uzasadnienia, a niepotrzebnie odracza korzyści obywateli z tytułu przysługujących im obniżeń podatku i ulg, a w stosunku do przedsiębiorstw: powoduje przymusowe zamrożenie ich środków finansowych.