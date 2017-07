Indywidualne Konta Mieszkaniowe (Mieszkanie Plus)

„W przyszłym tygodniu na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów staje projekt ustawy o Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych", (...) który pozwala na systematyczne oszczędzanie na mieszkanie z premią ze strony państwa” - zapowiedział Smoliński.

Indywidualne Konta Mieszkaniowe zapowiedziała w czerwcu 2016 r. premier Beata Szydło. Są one jednym z trzech filarów Narodowego Programu Mieszkaniowego. Pozostałe dwa to dostępne budownictwo na wynajem na gruntach Skarbu Państwa (obecnie prowadzony jest pilotaż części komercyjnej Mieszkanie plus) oraz wsparcie budownictwa społecznego czynszowego.

Jak mówił wcześniej w rozmowie z PAP wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ds. budownictwa mieszkaniowego Kazimierz Smoliński, Indywidualne Konta Mieszkaniowe będą wsparciem dla oszczędzania na cele mieszkaniowe po wygaśnięciu programu „Mieszkanie dla Młodych”. MdM zgodnie z zapisami ustawowymi wygasa w 2018 r.

Zgodnie z zapowiedziami pieniądze zaoszczędzone na IKM będzie można przeznaczyć na różne cele mieszkaniowe: nie tylko na zakup mieszkania czy budowę domu, ale także np. na wkład własny przy zakupie nieruchomości. Oszczędności będzie można także wykorzystać na remont czy wykończenie mieszkania bądź domu.

"Będą to jednak określone cele - np. wymiana okien, dachu czy też pieca centralnego ogrzewania" - zaznaczył. Pieniądze, co do zasady, będzie można podjąć z banku po pięciu latach oszczędzania na zakup mieszkania lub domu. Niewykluczone jest jednak skrócenie tego terminu - w przypadku określonych celów mieszkaniowych.

Wiceminister zapowiedział, że IKM będzie można zakładać w "każdym banku komercyjnym oraz spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, które przystąpią do programu, ale pieczę nad całością będzie sprawował Bank Gospodarstwa Krajowego". Pierwsze instytucje finansowe powinny oferować IKM już w 2018 r., a premie oszczędnościowe będą wypłacane od 2019 r.

„Zakładamy, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.” - powiedział. Dodał: „chcemy, żeby chętni mogli już od 2018 r. zakładać specjalne Indywidualne Konta Oszczędnościowe, a w 2019 r. ruszy dofinansowanie z budżetu państwa”.

Korzyści dla oszczędzających będą dwojakiego rodzaju. „Każdy bank zaoferuje oszczędzającemu oprocentowanie konta, a druga to premia związana z systematycznym oszczędzaniem wypłacana przez państwo” - tłumaczył.

„Dla oszczędzających, spełniających określone kryteria dochodowe i rodzinne, zostanie przewidziane dodatkowe wsparcie z budżetu w formie premii doliczanej do salda oszczędności” - powiedział Smoliński.

Dodał, że na dopłaty do IKM będą przeznaczane środki budżetowe z rezerwy celowej, które obecnie zasilają program MdM, jednak w 2019 r. - na skutek zakończenia MdM - zostaną zwolnione. „To jest związane z budżetem. W tej chwili w budżecie na 2018 rok będzie zaplanowana rezerwa na MdM. Nie ma zatem środków na rządowe wsparcie IKM” - wyjaśnił Smoliński.

Wiceminister zapowiedział, że oszczędności zgromadzone na IKM, do wysokości określonej w ustawie nie będą obciążone tzw. „podatkiem Belki”, czyli podatkiem od zysków kapitałowych, który obejmuje m.in. zysk z lokat. Z tego podatku zwolnione były dotąd Indywidualne Konta Emerytalne.