Wzrost dochodów z VAT, mimo spadku wartości wstrzymanych zwrotów i szybszych wypłat

Zdaniem resortu finansów dobre wyniki budżetu w pierwszej połowie 2017 roku to zasługa skutecznego uszczelniania systemu podatkowego. MF wskazało, że w pierwszej połowie 2017 r. spadła o 1,8 mld zł wartość postanowień dotyczących wstrzymania zwrotów VAT w porównaniu do tego samego okresu 2016 r., natomiast średni czas realizacji zwrotu zmniejszył się w tym okresie o 4 dni. Co oznacza, że dochody budżetowe nie są sztucznie zawyżane „zatrzymanymi zwrotami". Wyjątkowo dobra sytuacja budżetowa nie jest realizowana kosztem pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorców. Obserwowane uszczelnienie VAT jest także miarą nieszczelności VAT w poprzednich kadencjach.

W pierwszej połowie 2017 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT wzrosły o 28,1% r/r (tj. ok. 17,6 mld zł).

Wynikało to z równoczesnego wzrostu wpływów brutto z VAT (o 9,76 mld zł r/r) i spadku wartości zwrotów (o 7,9 mld zł r/r).

Wystąpiły następujące przyczyny spadku o 7,9 mld zł (wartość zwrotów kasowo I-VI 2016 to 45,77 mld zł, I-VI 2017 to 37,84 mld zł) kwoty zwrotów z VAT w pierwszym półroczu 2017 r. w porównaniu z pierwszym półroczem 2016:

1. Podatnicy deklarują niższe zwroty

Zmniejszenie o 4,19 mld zł deklarowanych kwot zwrotów z VAT, co wskazuje na istotne zmniejszenie wyłudzeń nienależnych zwrotów z VAT.

Stało się tak mimo wzrostu o 24,2 tys. liczby deklaracji ze zwrotem:

X 2015 - III 2016 – 575 tys.

X 2016 - III 2017 – 599 tys.

2. Wcześniejsza wypłata części niebudzących wątpliwości zwrotów już w grudniu 2016 r.

3. Przyspieszone od początku roku tempo zwrotów VAT

Przyśpieszono przeciętny termin zwrotu z VAT dla podatników. Czas realizacji zwrotów:

I-IV 2016 – średnio 43,3 dni

I-IV 2017 - średnio 39,9 dni

4. Niższa wartość wstrzymanych zwrotów VAT o 1,8 mld zł

Wartość wydanych postanowień o wstrzymaniu zwrotu na podstawie art. 87 ustawy o VAT:

I połowa 2016 – 3,4 mld zł

I połowa 2017 – 1,6 mld zł

Punkty 3 i 4 łącznie obniżyły dochody z VAT za pierwsze półrocze 2017 r. o ponad 2 mld zł.

„Reasumując, nie tylko nie miało miejsca zatrzymywanie zwrotów podatku VAT, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, ale w rzeczywistości miała miejsce sytuacja odwrotna. Ograny podatkowe w 2017 roku zwracają szybciej VAT niż w roku 2016. Główną przyczyną wzrostu dochodów z VAT było zatem uszczelnienie systemu podatkowego, które skutkowało zmniejszeniem deklarowanych kwot zwrotów oraz zwiększeniem o około 9,76 mld wpływów brutto z VAT – podkreśla dyrektor Departamentu Poboru Podatków Tomasz Strąk.

Najważniejsze działania uszczelniające system podatkowy, składające się na wzrost dochodów VAT i spadek wartości zwrotów VAT w pierwszej połowie 2017 r.

1. Wprowadzone zmiany prawne:

wprowadzenie odwróconego VAT w budownictwie,

zmiana limitu płatności gotówkowych w transakcjach miedzy przedsiębiorstwami z 15 tys. euro do 15 tys. zł,

wejście w życie monitoringu przewozów (elektroniczny nadzór nad przewozem towarów wrażliwych),

ustawa antyhazardowa,

skuteczne wdrażanie pakietu paliwowego zmniejszającego nieprawidłowości w obrocie paliwami,

zmiany w zakresie rejestracji, odmowy rejestracji i wykreśleń podatników z rejestru VAT (tzw słupów),

rozszerzenie stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego,

zmiana zasad kwartalnego rozliczania VAT,

zmiana zasad 25-dniowego terminu zwrotu podatku VAT,

zaostrzenie sankcji karnych za wystawianie fikcyjnych faktur.

2. Rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego (wdrożenie analizatorów JPK, tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych).

3. Wzrost skuteczności poboru i prowadzonych działań kontrolnych i karno-skarbowych (skuteczna walka z mafiami VAT-owskimi).