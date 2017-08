Podatkowa grupa kapitałowa - zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany regulacji dotyczących podatkowych grup kapitałowych zakłada projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który ma wejść w życie na początku 2018 r.

Czym jest podatkowa grupa kapitałowa?

Wyjaśnijmy, że polska podatkowa grupa kapitałowa (PGK) jest strukturą organizacyjną posiadającą podmiotowość podatkową stworzoną wyłącznie na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych.

PGK jako narzędzie prawnopodatkowe umożliwia konsolidację wyników podatkowych kilku odrębnych podatników. PGK wyróżnia specyficzna metoda ustalania dochodu będącego podstawą opodatkowania. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest osiągnięty w roku podatkowym dochód, stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat (art. 7a ust.1 ustawy o CIT). Dochody i straty spółek określa się zgodnie z zasadami ogólnymi obowiązującymi dla osób prawnych (art. 7 ust. 1-3 ustawy o CIT).

W polskim systemie prawnym podatkową grupę kapitałową mogą utworzyć co najmniej dwie spółki kapitałowe, czyli spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W aktualnym stanie prawnym jedna ze spółek (spółka dominująca) musi posiadać przynajmniej 95% udziału w kapitale drugiej spółki (spółka zależna). PGK powstaje poprzez zawarcie umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej między spółką dominującą a spółkami zależnymi w formie aktu notarialnego na co najmniej 3 lata podatkowe.

Co się zmienia?

Pierwszą ze zmian jest to, że PGK traci swój status podatkowy wskutek naruszenia umowy, na podstawie której powstała. W takim przypadku będzie przyjmować się fikcję, według której traktowana będzie tak, jakby nigdy nie istniała, a tworzące ją spółki zobowiązane będą do rozliczenia CIT za okres od utworzenia PGK do dnia naruszenia umowy.

Darowizny pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład PGK nie będą zaliczane do kosztów podatkowych.

Kolejnymi nowościami są obniżenie kapitału zakładowego spółek tworzących grupę do 0,5 mln zł (dotychczas wymagano 1 mln zł), a także limit bezpośredniego udziału spółki dominującej w spółkach zależnych wyniesie 75%, a nie teraz obowiązujące 95%. Po nowelizacji minimalny próg dochodowy zostanie obniżony z 3% do 2%. Dodatkowo wymogi dotyczące tworzenia i działalności PGK zostaną zliberalizowane.

Obawy

Pojawiają się wątpliwości i obawy dotyczące tych nowych rozwiązań. Polska Izba Handlu oraz Producenci Leków PL wskazują, że istnieje ryzyko przeniesienia się PGK za granicę. Również Rządowe Centrum Legislacji w swojej opinii uznało za niebezpieczne kwestionowanie rozliczeń PGK wstecz i twierdzi, że fiskus ma prawo kwestionować rozliczenia tylko trzy lata wstecz (czyli przez minimalny okres trwania grupy).