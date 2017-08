Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Konwencja MLI, czyli rozwiązania wymierzone w agresywne planowanie podatkowe

Konwencja MLI, czyli rozwiązania wymierzone w agresywne planowanie podatkowe

W czerwcu br. w Paryżu podpisana została Konwencja Wielostronna (z ang. Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, „MLI”), implementująca w sposób globalny mechanizmy zapobiegające dokonywaniu międzynarodowych transferów zysków do krajów stosujących atrakcyjne stawki podatkowe. Na dzień podpisania MLI, Polska zgłosiła do objęcia nowym mechanizmem 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.