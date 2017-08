Wiceminister kultury Jarosław Sellin pytany w poniedziałek (28 sierpnia) w radiu Warszawa o projekt ustawy dotyczący kwestii abonamentu rtv powiedział, że "abonament jest w dużej mierze martwy". "Po prostu niepłacony przez obywateli, którzy już się do tego niepłacenia też przyzwyczaili" - zaznaczył.

reklama reklama

Wiceminister kultury zauważył, że niewiele gospodarstw domowych, "kilkanaście procent zaledwie", płaci abonament. "Trzeba więc myśleć nad systemem nowym i w Ministerstwie Kultury pracujemy nad takim projektem docelowym, który by tę sprawę załatwił" - powiedział Sellin.

Jego zdaniem media publiczne powinny być utrzymywane przede wszystkim ze środków publicznych, a tylko uzupełniać swoje dochody z komercji, czyli z reklam. "A nie odwrotnie, bo dzisiaj jest dokładnie odwrotnie zwłaszcza jeśli chodzi o telewizję publiczną" - powiedział Sellin.

"Tak, że myślę, że jesienią już taki projekt docelowy z Ministerstwa Kultury wyjdzie" - dodał wiceminister kultury.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Według dotychczasowych informacji z resortu kultury, nowa opłata abonamentowa będzie pobierana od każdego płatnika podatków w wysokości ok. 8 zł na miesiąc. Niedawno Sellin mówił, że opłata medialna miałaby by być pobierana raz w roku, bądź raz na miesiąc - nie zostało to jeszcze przesądzone - przy okazji rozliczania podatku PIT, CIT i KRUS. (PAP)

ero/ mok/