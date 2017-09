Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Big data w administracji skarbowej - będzie globalny, cyfrowy urząd skarbowy?

Administracje skarbowe wielu państw stają się coraz bardziej cyfrowe i dysponują coraz liczniejszymi narzędziami IT do kontrolowania rozliczeń podatkowych. Zdaniem firmy doradczej Deloitte dzięki technologiom IT, w tym analityce big data oraz możliwości odbierania i przetwarzania znacznych ilości danych podatników, rządy coraz skuteczniej będą radziły sobie z poborem podatków. Sprzyja temu globalny trend ujednolicania rozliczeń podatkowych widoczny chociażby w postaci standardu SAF-T. Czy może zatem nadszedł czas globalnej rewolucji informatycznej w podatkach?