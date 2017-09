Przedsiębiorcy nie zapłacą zaliczki na podatek przy niskich dochodach

Opublikowana została nowa wersja projektu nowelizacji ustaw o PIT, CIT i o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Ministerstwo Finansów nie tylko zmodyfikowało swoje wcześniejsze plany, szeroko już opisywane na łamach DGP, ale też zaproponowało nowe zmiany, istotne dla przedsiębiorców, a także dla pracowników.

Wyższa kwota wolna

Potwierdziły się nasze informacje, że od 2018 r. kwota dochodu wolna od opodatkowania zostanie podwyższona z dzisiejszych 6600 zł do 8 tys. zł (pisaliśmy już o tym w artykule „Pół miliona osób więcej w ogóle nie zapłaci PIT”, DGP nr 180/2017). To oznacza, że osoby, których dochód (podstawa opodatkowania) wyniesie 8 tys. zł rocznie, w ogóle nie zapłacą PIT. Natomiast podatnicy, których podstawa opodatkowania będzie wyższa niż 8 tys. zł, ale nie przekroczy 13 tys. zł, uiszczą niższy podatek. Dla tych osób kwota zmniejszająca podatek będzie malała wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku i będzie wynosić od 1440 zł do 556,02 zł.

Z kolei podatnicy, u których podstawa obliczenia podatku przekroczy 13 tys. zł, ale będzie niższa od górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85 528 zł), będą stosować kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł.

Powyżej 85 528 zł kwota zmniejszająca podatek będzie maleć z 556,02 zł aż do 0 zł (przy dochodzie wynoszącym 127 tys. zł).

Coś dla przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów chce także zwolnić z obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy (bądź zaliczki od dochodów osiągniętych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych), gdy nie przekracza ona 1000 zł. Ta zmiana powstała z myślą o małych przedsiębiorcach, ale będzie zapisana zarówno w ustawie o PIT, jak i w ustawie o CIT.

Natomiast wszystkich prowadzących działalność gospodarczą powinno ucieszyć podniesienie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których zakup będzie można jednorazowo odliczyć od przychodu. Limit ten ma wzrosnąć z dzisiejszych 3,5 tys. zł do 10 tys. zł. To dwukrotnie więcej, niż zakładano w pierwotnym projekcie (wtedy mówiono o 5 tys. zł).

Zlikwidowany ma być obowiązek zgłaszania do urzędu skarbowego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Coś dla pracowników

Na zmianach skorzystają też pracownicy, którzy otrzymują świadczenia od pracodawcy.

Przykładowo zostaną podniesione limity zwolnienia z PIT dla:

● zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej, otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych – planowany wzrost z 2280 zł do 6 tys. zł;

● świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – planowany wzrost z 380 zł do 1 tys. zł;

● dopłat do wypoczynku – planowana podwyżka z 760 zł do 2 tys. zł.

Szczegóły dotyczące podniesienia podatkowych limitów przedstawiamy w tabeli.

Ryczałt od najmu

Resort finansów znacznie zmienił też swoje plany dotyczące zmian w opodatkowaniu najmu. Jak już informowaliśmy, odstąpił od pierwotnego zamiaru, że z ryczałtu ewidencjonowanego mogliby korzystać tylko ci wynajmujący, których roczne przychody nie przekraczałyby 100 tys. zł (pisaliśmy o tym w artykule „Bogatsi zapłacą 12,5 proc. ryczałtu od najmu”, DGP nr 177/2017).

Obecnie MF chce, aby powyżej tego limitu podatnicy nadal mogli korzystać z ryczałtu, tyle że po przekroczeniu 100 tys. zł przychodów stawka wynosiłaby 12,5 proc.

Poniżej 100 tys. zł przychodu stawka pozostałaby bez zmian – 8,5 proc.

Usługi niematerialne

Mocno złagodzony został kontrowersyjny pomysł dotyczący potrącania od przychodu wydatków na usługi niematerialne. Początkowo MF chciało, aby nielimitowane były tylko wydatki do 1,2 mln zł rocznie, a nadwyżka była objęta limitem w wysokości 5 proc. wartości zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (5 proc. wskaźnika EBITDA).

Zgodnie z nowym projektem nielimitowane będą wszystkie wydatki do 3 mln zł. Natomiast nadwyżka będzie objęta limitem do wysokości 5 proc. nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł (pomniejszonej o przychody z tytułu odsetek) nad sumą kosztów uzyskania przychodów, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i odsetki zaliczane do kosztów. W Ministerstwie Finansów nazywają ten wskaźnik „podatkową EBITDA”.

Co więcej, ograniczenia mają dotyczyć już tylko kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych z podatnikiem. To oznacza, że nie byłoby ograniczenia dla profesjonalnych, kupowanych od podmiotów zewnętrznych, usług księgowych, prawnych, przetwarzania danych, licencji itd.