Wartość pracy małżonka w kosztach podatkowych - ponad 50 uproszczeń dla firm od 2018 roku

„Nasz projekt to ponad 50 uproszczeń, które sprawią, że w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat przynajmniej 3,8 mld zł” – powiedział PAP wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Podkreślił, że propozycje "doszlifowały wspólnie" ministerstwa rozwoju i finansów. „Współpracowaliśmy też z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i resortem sprawiedliwości” – dodał.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zakłada m.in. podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika CIT” z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Status „małego podatnika” daje prawo do niższego opodatkowania i ułatwień w amortyzacji.

"Mały podatnik" ma prawo do jednorazowej amortyzacji, czyli jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji (wartość maksymalna do 50 000 euro rocznie); nie ma konieczności rozdzielania kosztu zakupu na cały okres amortyzacji.

Jednorazowa amortyzacja w porównaniu do liniowego rozliczania, oznacza, że w przypadku dużego kosztu uzyskania przychodu ma się mniejszy podatek w roku odliczenia. Przykładowo, zakładając przychody na poziomie 7,6 mln zł (ok. 1,8 mln euro) i maksymalną wartość kosztu uzyskania przychodów na poziomie 200 tys. zł (50 tys. euro) przy jednorazowej amortyzacji podatnik w pierwszym roku zyskuje prawie 25 tys. zł.

Kolejny przywilej "małego podatnika" to kwartalny sposób rozliczania zaliczek – przedsiębiorca może płacić zaliczki na podatek CIT co kwartał. Oznacza to mniej formalności związanych ze składaniem deklaracji oraz dokonywaniem przelewów - 4 przelewy zamiast 12.

Ponadto "małego podatnika" obejmuje 15-proc. stawka podatku CIT zamiast 19-proc. MR oszacowało, że poszerzenie kategorii „małego podatnika” w podatkach dochodowych poprawi sytuację ok. 15 tys. przedsiębiorców.

Kolejne rozwiązanie przewidziane w projekcie polega na uwzględnieniu wartości pracy małżonka jako kosztu uzyskania przychodu. Po zmianie przepisów, właściciel firmy będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane żonie/mężowi w kosztach uzyskania przychodu. Jak policzyło MR, wypłacając małżonkowi pensję w wysokości 104 tys. zł rocznie (tj. mniej więcej dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2017 r., czyli 4355 zł miesięcznie), dzięki uznaniu tej kwoty jako koszt uzyskania przychodu, zapłaci rocznie ponad 15 tys. zł podatku mniej.

Ta zmiana ma przynieść korzyści zwłaszcza mikro i małym przedsiębiorcom. Podatnik zatrudniający małżonka (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło) będzie przez fiskusa traktowany tak samo jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny. Koszt pracy małżonka będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. MR oceniło, że to rozwiązanie polepszy sytuację ponad 38 tys. przedsiębiorców.

Projekt ustawy przewiduje ponadto możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku).

"Zakładając przychód na poziomie 7,6 mln zł, stratę do rozliczenia w maksymalnej rocznej wysokości 5 mln zł oraz 19-proc. stawkę podatku, w roku rozliczenia straty podatnik może zapłacić aż 900 tys. zł podatku mniej niż przed zmianą przepisów" - tłumaczyło ministerstwo.

Według resortu dzięki możliwości jednorazowego rozliczenia straty w kwocie do 5 mln zł, przedsiębiorca może w znaczący sposób obniżyć kwotę zapłaconego w kolejnym roku podatku. "Taka zamiana wpłynie pozytywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa. Dodatkowo przy jednorazowym rozliczeniu straty ograniczona zostaje ilość niezbędnych formalności (stratę rozliczamy raz, a nie w rozbiciu na kilka lat, więc niezbędne dokumenty składamy tylko raz). Jest to rozwiązanie, z którego będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca, który wydobył się z trudnej sytuacji gospodarczej i ma do rozliczenia stratę" - wskazał resort.

Poza tym projekt zawiera m.in. uproszczenia w księgowości dla mikro-przedsiębiorców, czyli rozszerzenie katalogu jednostek "mikro", które mogą stosować uproszczenia w sprawozdawczości finansowej o firmy prowadzone przez osoby fizyczne – próg przychodów o równowartości w walucie polskiej nie mniej niż 2 mln euro i nie więcej niż 3 mln euro.

Zakłada też zmniejszenie wymogów w zakresie obowiązkowych szkoleń BHP poprzez ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP pracowników administracyjnych i biurowych w tych branżach, które są najmniej wypadkowe.

Kolejne rozwiązanie to prawne uproszczenia dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w formie spółek z o.o., w tym m.in. poszerzenie możliwości pisemnego podejmowania uchwał przez udziałowców poza zgromadzeniem wspólników (tzw. „tryb obiegowy”) oraz precyzyjne przesądzenie, komu konkretnie mają składać oświadczenia o rezygnacji członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek. MR zwróciło uwagę, że kwestie te rodzą dziś wątpliwości w praktyce, a spółka z o.o. jest obecnie najpopularniejszą formą spółki w Polsce.

„Przewidujemy, że rozwiązania będą kosztowały budżet państwa 2,5 mld zł w ciągu 10 lat” – ocenił Morawiecki. Podkreślił, że nie ma tutaj konfliktu pomiędzy ministrem finansów a ministrem rozwoju. „Jest konsekwentnie wdrażany plan działania tzn. walka z oszustami i ułatwienia dla uczciwych. Dlatego traktujemy te 2,5 mld jako inwestycję, a nie koszt” – wskazał.

Większość rozwiązań ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r., Zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zaczną obowiązywać 1 czerwca 2018 r., a w ustawie o podatku rolnym, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawie o podatku leśnym wejdą w życie 1 lipca 2018 r.

„Chcemy żeby część rozwiązań podatkowych, np. możliwość wliczenia wynagrodzenia współmałżonka w koszty uzyskania przychodu - ważną szczególnie dla firm rodzinnych - czy też możliwość jednorazowego rozliczenia straty do 5 mln zł, weszły w życie nieco później - 1 stycznia 2019 r. Liczymy w ten sposób na synergię efektów kolejnych działań uszczelniających system oraz rozwiązań pro MŚP" - zaznaczył wicepremier Mateusz Morawiecki.

autor: Sonia Sobczyk

edytor: Dorota Skrobisz (PAP)

