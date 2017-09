Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Wyższy limit stosowania 50-proc. kosztów dla twórców od 2018 r.

Wyższy limit stosowania 50-proc. kosztów dla twórców od 2018 r.

Limit przychodów osiąganych przez twórców, od których będzie można liczyć 50-proc. koszty uzysku przychodów, zostanie dwukrotnie zwiększony, tj. do kwoty 85 528 zł rocznie. Co oznacza, że do poziomu 171 056 zł rocznych przychodów, twórcy będą mogli odliczać 50 proc. kosztów. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.