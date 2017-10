Ministerstwo Finansów pomoże mikrofirmom w składaniu JPK_VAT

Wicedyrektor departamentu poboru podatków w MF Zbigniew Wiliński jest też szefem części departamentu we Wrocławiu, który zajmuje się kompleksową analizą plików JPK, bada rozbieżności w danych i ryzyko popełnienia przestępstwa skarbowego.

„Jesteśmy przed największą zmianą, jeśli chodzi o wprowadzanie JPK” – ocenił Wiliński.

reklama reklama

Wyjaśnił, że program wdrażania JPK był rozłożony na trzy etapy. 1 lipca 2016 r. obowiązek objął największe firmy, ok. 7 tys. podmiotów, a 1 stycznia 2017 - duże, średnie i małe. Od tego czasu ok. 107 tys. firm składa co miesiąc JPK.

Polecamy: Biuletyn VAT

1 stycznia 2018 r. obowiązek ten obejmie mikroprzedsiębiorców. Wiliński przyznał, że duże firmy miały trochę łatwiej, korzystają bowiem z usług księgowych, prawników, doradców podatkowych, natomiast grupa najmniejszych podmiotów obejmuje często jednoosobowe firmy.

"Obowiązek wysyłania JPK obejmie rzeszę 1,5 mln najmniejszych uczestników życia gospodarczego w Polsce. Będą składać JPK i prowadzić księgi w formie elektronicznej. To zmiana, która dotyka w praktyce wszystkie podmioty, które są podatnikami VAT" – powiedział Wiliński.

"To oznacza, że około piętnastokrotnie zwiększy nam się liczba podmiotów składających JPK” – zaznaczył. Wiliński szacuje, że nastąpi nawet trzykrotny wzrost liczby rekordów, czyli pozycji z danymi do analizy.

„Od początku obowiązywania JPK, ośrodek we Wrocławiu zgromadził ok. 3 mld rekordów. Przygotowujemy się do tego, że będziemy mieli w bazach zdecydowanie więcej danych" – powiedział.

Zapowiedział przy tym, że w przyszłym tygodniu KAS rozpocznie dużą kampanie dla mikrofirm, informującą o nowych obowiązkach.

„To będzie szeroki pakiet kierowany zarówno do mikroprzedsiębiorców, jak i do urzędów. Będziemy pomagać podatnikom w wypełnianiu obowiązków" – zapewnił.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości fiskus już wysyła sms-y i maile informujące podatników o błędach, aby mogli je poprawić. W każdym urzędzie skarbowym są już pracownicy specjalnie przeszkoleni w JPK. Ma być ich zdecydowanie więcej niż teraz.

Wiliński poinformował, że MF przeprowadziło badania, z których wynika, iż co najmniej jedna trzecia najmniejszych firm wie o nowych obowiązkach, ponieważ korzysta z usług księgowych.

„Na pewno zaproponujemy darmowe rozwiązanie, aplikację z której będą mogły korzystać mikrofirmy pragnące samodzielnie składać JPK. Wprowadzenie nowych obowiązków nie musi wiązać się z dodatkowymi kosztami dla tych firm, chyba że ktoś zleci tę usługę lub zakupi komercyjne oprogramowanie” – zapewnił Wiliński.

Według niego złożenie JPK nie będzie czasochłonne dla podatnika. W razie pomyłki plik będzie można korygować bez żadnych konsekwencji po otrzymanym powiadomieniu.

Wiliński dodał, że szkolą się też pracownicy fiskusa. „Mamy już przeszkolone 1,5 tys. osób – kolejne osoby do obsługi w urzędach skarbowych. Oni powinni być przygotowani na większą liczbę pytań” - powiedział.