Nowe narzędzia do walki z wyłudzeniami VAT

Grupa posłów we wrześniu tego roku złożyła w Sejmie projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do spraw wyłudzeń VAT. Pojawiły się także nowe narzędzia prawne do walki z wyłudzeniami oraz wytyczne dla prokuratorów w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa związane z procederem wyłudzania VAT oraz innych oszukańczych uszczupleń w tym podatku.