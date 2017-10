Zwolnienia podatkowe w specjalnej strefie ekonomicznej na terenie całej Polski

Projekt ustawy dotyczący specjalnej strefy ekonomicznej na terenie całej Polski

"Projektowany instrument pomocy publicznej w postaci zwolnień podatkowych dostępny będzie dla przedsiębiorców planujących dokonanie na terenie kraju nowych inwestycji, które zgodnie z ustawodawstwem polskim oraz prawem Unii Europejskiej obejmować będą utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycje. Pod pojęciem nowych inwestycji rozumieć należy inwestycje spełniające kryteria ilościowe (nakłady inwestycyjne) i kryteria jakościowe zgodne z SOR, weryfikujące wpływ inwestycji na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wpływ na rozwój gospodarczy regionu" - wynika z uzasadnienia projektu.

Decyzje o wsparciu będą wydawane na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat. Jednocześnie im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie dozwolona przez Unię Europejską, tym dłuższy okres zwolnienia.

Autorzy projektu deklarują, że przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej wydane na gruncie ustawy o SSE będą działali w reżimie prawnym ustawy o SSE do końca 2026 roku. Wszystkie zatem prawa nabyte przez przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie SSE zostaną przez nich zachowane.

Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji przewiduje, że warunki uzyskania pomocy będą uzależnione m.in. od stopy bezrobocia w powiecie i dostosowane do wielkości przedsiębiorcy.

Zakłada się, że skutkiem wprowadzonych zmian będzie zwiększenie stopy inwestycji wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). "Dla MMŚP wprowadzone zostaną osobne, znacznie niższe kryteria, które musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymał decyzję o wsparciu" - wynika z uzasadnienia projektu.

„Spodziewam się, że to dalej zdynamizuje procesy inwestycyjne. Chcemy od początku roku wdrożyć te rozwiązania, ponieważ mam nadzieję, że to przyspieszy inwestycje w kraju, a szczególnie inwestycje w powiatach, w gminach, które do tej pory były trochę zaniedbane, zapomniane” – powiedział Morawiecki podczas briefingu prasowego w piątek (20 października) w Lublinie.

Wicepremier przypomniał, że w Polsce jest 14 stref ekonomicznych, które obejmują 0,8 proc. powierzchni kraju. „Jeżeli nowy inwestor chciałby przyjść do jakiegoś powiatu lub gminy, gdzie np. jest wysokie bezrobocie, a ten teren, którym jest zainteresowany, nie jest objęty specjalną strefą ekonomiczną, to musi przejść przez całą, czasami dwuletnią a czasami jeszcze dłużej trwającą, procedurę włączenia danego terenu do specjalnej strefy ekonomicznej. To proces bardzo długotrwały i trudny. My chcemy ten proces zdecydowanie uprościć” – mówił Morawiecki.

Jak tłumaczył, polegać to ma na wprowadzeniu dla całego kraju „obiektywnych kryteriów”, dotyczących m.in. poziomu bezrobocia na danym terenie, jakości planowanej inwestycji, a także tego, jaki kapitał będzie inwestowany, oraz jakie powstaną nowe miejsca pracy. „Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki (można będzie - PAP) zaoferować ulgi podatkowe, względnie również wsparcie innego rodzaju” – powiedział wicepremier.

Morawiecki uczestniczył w Lublinie w spotkaniu z przedsiębiorcami, którego tematem były przygotowywane przez rząd ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Mówiono też m.in. o możliwości zintegrowania środowisk przedsiębiorców, aby można było prezentować ich wspólne stanowisko, zwłaszcza wobec instytucji Unii Europejskiej. Zdaniem Morawieckiego to ważne, bowiem – jak powiedział - w Brukseli „nasz głos jest dużo słabiej słyszalny w stosunku do ciężaru naszej gospodarki, do naszej wagi”.

„Moglibyśmy być dużo bardziej skuteczni, gdybym ja, jako minister odpowiedzialny za gospodarkę, miał jednocześnie głos wsparcia ze strony przedsiębiorców, niestety nie ma tego głosu słyszanego” – powiedział Morawiecki po spotkaniu z przedsiębiorcami, które było zamknięte dla prasy.

„Mówię to z taką dość brutalną szczerością, że głos przedsiębiorców, rozproszonych w postaci BCC, Lewiatana, Pracodawców, związku przedsiębiorców, takich czy owakich, jest niesłyszany w Brukseli, a tam powstaje 70 proc. legislacji, 70 proc. praw, które potem mają wpływa na gospodarkę polską” – podkreślił Morawiecki.

"Mogę tylko zaapelować: zintegrujmy się jak najlepiej, bo dzięki temu będziemy dużo bardziej skuteczni również w Brukseli" - dodał wicepremier.(PAP)