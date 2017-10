Wyrok TSUE podstawą wznowienia postępowania przez sądem administracyjnym

Uzasadniając tą uchwałę, sędzia Roman Wiatrowski wyjaśnił, że w tym przypadku mamy do czynienia z odstępstwem od zasady powagi rzeczy osądzonej. Podkreślił, że prawo unijne ma prymat nad prawem krajowym. – Pozwoli to ograniczyć ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą państwa za wyroki niezgodne z prawem UE – dodał.

Dla każdego podatnika

– Gdyby uchwała była inna, podatnicy, którzy zdążyli przegrać swoje sprawy w sądach administracyjnych, nie mogliby żądać uchylenia niekorzystnych dla siebie wyroków, mimo że byłyby one niezgodne z prawem UE – zwraca uwagę Mateusz Grosicki, adwokat w Kancelarii Prawnej Kijewski Graś.

reklama reklama

Dodaje, że byłaby to jawna niesprawiedliwość, bo w lepszej sytuacji znaleźliby się podatnicy, którzy nie zaskarżyliby decyzji fiskusa do sądu. – Mogliby, powołując się na wyrok TSUE, wznawiać postępowania zakończone ostatecznymi decyzjami organów (na podstawie art. 240 par. 1 pkt 11 ordynacji podatkowej) i liczyć na ich uchylenie. Natomiast prawomocny wyrok sądu mógłby wzruszyć tylko ten, kogo wyrok TSUE bezpośrednio dotyczył (na podstawie art. 272 par. 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) – tłumaczy ekspert. Dlatego, w jego przekonaniu, literalna wykładnia art. 272 par. 3 p.p.s.a. doprowadziłaby do uniemożliwienia dochodzenia swoich praw wielu podatnikom. – Jedyną możliwością dla nich byłoby wniesienie indywidualnej skargi do TSUE – tłumaczy Mateusz Grosicki.

Polecamy: Biuletyn VAT

We własnej sprawie

Uchwała zapadła na tle sprawy konkretnego podatnika – sprzedawcy oleju opałowego, który przegrał przed NSA w kwietniu 2015 r. (sygn. akt I FSK 2165/13). Chciał jednak doprowadzić do uchylenia tego niekorzystnego rozstrzygnięcia, powołując się na wyrok TSUE z 2 czerwca 2016 r. w sprawie Roz-Świt (sygn. akt C-418/14). Trybunał orzekł, że sprzedawca, który nie uzyskał w ustawowym terminie oświadczenia nabywcy oleju napędowego o przeznaczeniu go na cele opałowe, może mimo tego korzystać z preferencyjnej stawki akcyzy.

Podatnik był przekonany, że może powołać się na ten wyrok TSUE i żądać wznowienia zakończonego już postępowania sądowego w swojej sprawie, na podstawie art. 272 par. 3 p.p.s.a. Wniosek o to złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ciągu trzech tygodni od publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym UE (zasadniczo p.p.s.a. przewiduje na to trzy miesiące od daty publikacji sentencji orzeczenia TSUE).