Darmowe programy do ewidencji VAT i JPK_VAT dla mikrofirm - propozycja MF

Elektroniczne programy do prowadzenia ewidencji VAT i generowania JPK_VAT dla mikrofirm mogą powstać we współpracy Ministerstwa Finansów (MF) i producentów sprzętu IT. To szansa na szersze dotarcie do najmniejszych przedsiębiorców, którzy od 2018 r. będą mieć obowiązek składania elektronicznej ewidencji VAT. Ministerstwo Finansów proponuje, aby programy dla mikrofirm w określonym zakresie były udostępniane im bezpłatnie.