Amortyzacja dziedziczonego majątku bez zmian

Jak podkreślono w przesłanym 8 listopada 2017 r. PAP komunikacie, w odniesieniu do darowizn zaproponowane zostanie rozwiązanie, które umożliwi kontynuację amortyzacji.

"Obecnie, majątek otrzymany w ramach spadku lub darowizny podlega amortyzacji od wartości początkowej. Oznacza to de facto, że można wielokrotnie amortyzować te same składniki majątku, nabyte nieodpłatnie i zwolnione z podatku" - wskazano.

reklama reklama

Jak podkreślono, możliwość wielkokrotnej amortyzacji bywa nadużywana poprzez dokonywanie kolejnych darowizn w kręgu najbliższej rodziny. "Dlatego w przygotowanym przez MF projekcie nowelizacji ustawy o PIT i CIT, którą teraz zajmuje się Senat, znalazły się propozycje rozwiązań uszczelniających system i ograniczających pole do nadużyć" - wyjaśniono.

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju uzgodniły, że rozwiązanie pozwalające na amortyzację nabytego majątku od wartości początkowej powinno zostać przywrócone dla dziedziczonego majątku. "Jest to uzasadnione potrzebą kształtowania dobrych warunków do zmian pokoleniowych w firmach jednoosobowych, wśród których większość to firmy rodzinne. Ułatwi to ustawa o zarządzie sukcesyjnym, nad którą pracuje Ministerstwo Rozwoju" - zadeklarowano.

Jak wskazano, najpóźniej wraz z uchwaleniem tej ustawy "planowane jest zatem przywrócenie dotychczasowych zasad amortyzacji dla spadkobierców, ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r." - napisano.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

W odniesieniu do darowizn zaproponowane zostanie natomiast rozwiązanie, które umożliwi kontynuację amortyzacji przez obdarowanego - zaznaczono.

27 października 2017 r. Sejm uchwalił nowelę ustaw podatkowych. W przypadku podatkowych grup kapitałowych przewidziano m.in. odstąpienie od możliwości uznawania darowizn za koszty uzyskania przychodów.

Środki trwałe do 10 tys. zł bez konieczności amortyzacji od 2018 roku

Fundacja Firmy Rodzinne, reprezentująca przedsiębiorców rodzinnych w Polsce, 6 listopada zaapelowała do premier Beaty Szydło, by powstrzymała ona "zmiany prawne przyjęte przez Sejm RP w dniach 25-27 października br.". Zdaniem Fundacji wprowadzane regulacje w istotny sposób utrudniają dziedziczenie rodzinnego biznesu z pokolenia na pokolenie, ponieważ odbierają przedsiębiorcom możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodu kosztów związanych z majątkiem odziedziczonego przedsiębiorstwa.

"Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o nadzwyczajną interwencję w sprawie przepisów uchwalonych przez Sejm RP w dniach 25 - 27 października br. Upośledzają one w naszym kraju dziedziczenie firmy rodzinnej. Odbierają przedsiębiorcom możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodu kosztów związanych z majątkiem odziedziczonego przedsiębiorstwa" - napisano. Dodano, że "rodzina jest fundamentem nie tylko polskiego społeczeństwa, ale też polskiej gospodarki. To firmy rodzinne stanowią o trwałości i polskości naszej gospodarki" - napisali.

Dodano, że w Polsce firmy rodzinne mają gorsze warunki niż w innych krajach europejskich. "Już w tej chwili obowiązujące przepisy nie pozwalają zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez zmarłego przedsiębiorcę (formalnie – spadkodawcę) na zakup towarów, materiałów, półproduktów, ogólnie rzecz biorąc zapasów. Jest to z gruntu krzywdzące" - podkreślono. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

edytor: Anna Mackiewicz

maja/ amac/