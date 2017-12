Specjalistyczna edukacja podatkowa na Uniwersytecie Warszawskim

Panie Profesorze, jest Pan kierownikiem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Właśnie trwa rekrutacja na już XVII edycję tego Studium. Kto powinien zainteresować się możliwością studiowania podatków na tym Studium?

prof. Witold Modzelewski: Od ponad piętnastu lat naszymi słuchaczami są osoby, które interesują się szeroko rozumianą problematyką podatkową i prawnopodatkową. Są to przede wszystkim: księgowi, kandydaci na doradców podatkowych, pracownicy biur rachunkowych, urzędnicy administracji skarbowej i samorządowych organów podatkowych, prawnicy, ekonomiści i księgowi. Od lat zwiększa się odsetek słuchaczy, którzy rozpoczynają studia podyplomowe będąc jeszcze studentami ostatniego roku studiów magisterskich wraz z rozpoczęciem kariery zawodowej. Jest taka możliwość.

Czy jest to Studium dla każdego zainteresowanego podatkami bez względu na ukończony wcześniej kierunek? Czy Studium jest dostępne tylko dla magistrów, czy również dla licencjatów?

prof. Witold Modzelewski: Nasze studia są dostępne dla każdego, kto ukończył albo jest na ostatnim roku studiów, bez względu na ich profil i kierunek. Mamy wielu (większość) słuchaczy, którzy nie ukończyli studiów prawniczych czy ekonomicznych. Pragnę dodać, że jesteśmy największym w Polsce studium podyplomowym o tej specjalizacji; istnieje od 15 lat i ukończyło je już ponad 2000 absolwentów.

Jakie umiejętności nabywa absolwent tego Studium? W jakiej aktywności zawodowej ukończenie tego Studium jest przydatne? Czy Pana zdaniem Studium może przygotować do egzaminu na doradcę podatkowego?

prof. Witold Modzelewski: Absolwenci studium uzyskują pełne kompendium wiedzy specjalistycznej dotyczącej podatków i prawa podatkowego, innych danin publicznych oraz ZUS, prawa karnego skarbowego i karnego związanego z podatkami, administracji skarbowej oraz podatków rachunkowości. Jest to wiedza niezbędna w pracy zawodowej każdego, kto bezpośrednio zajmuje się tą problematyką. Wielu traktuje te studia jako sposób przygotowania do egzaminu na doradcę podatkowego.

Ile trwa nauka na Studium i z jaką częstotliwością odbywają się zajęcia?

prof. Witold Modzelewski: Studia trwają trzy semestry. Rozpoczynają się – co ważne – w semestrze letnim w systemie sobotnio – niedzielnym (co drugi tydzień).

Kto uczy podatków na tym Studium? Kim są wykładowcy? Czy są to praktycy? Czy wśród wykładowców są także pracownicy administracji skarbowej?

prof. Witold Modzelewski: Uczą najwybitniejsi specjaliści podatkowi w naszym kraju: są to pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, SGH, Sędziowie NSA oraz wybitni prawnicy. Wśród wykładowców mamy powszechnie znane osoby o uznanym autorytecie w tej dziedzinie. Od początku istnienia studium kadra wykładowców nie uległa zmianie.

W 2017 roku obchodzi Pan piękny jubileusz 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, która w przeważającej mierze dotyczyła właśnie prawa podatkowego. Kogo zatem, jak nie Pana Profesora trzeba pytać jak powinno się uczyć podatków? Jak zmieniała się dydaktyka podatkowa na przestrzeni tych 40 lat? Co ważne było 40 lat temu, co 20 lat temu, a co ważne jest teraz? W jakim kierunku będzie szła Pana zdaniem dydaktyka podatkowa w kolejnych dekadach?

prof. Witold Modzelewski: Od czterdziestu lat uczę prawa finansowego, w tym zwłaszcza prawa podatkowego. Pytanie o to, co jest podmiotem przekazu dydaktycznego na poziomie akademickim zadaje sobie dziś chyba każdy pracownik naukowy zajmujący się tą problematyką. Nie można koncentrować się głównie na prawie pozytywnym, bo zmienia się zbyt często, jest pisane w sposób wadliwy i niechlujny, a także żyjemy w chaosie interpretacyjnym, tworzonym zwłaszcza przez władzę wykonawczą. Dotyczy to również judykatury, która nie spełniła dość naiwnych oczekiwań, że będzie ona czynnikiem ładu i porządku. Mamy curiosum w postaci „wyroków prawotwórczych”, a treść przepisów prawa jest często dla sądu wręcz nieistotna. Dlatego też misją uczelni, a zwłaszcza wydziałów prawa, jest tworzenie oraz przekaz racjonalnej doktryny prawa podatkowego, która prawnikom pozwoli zrozumieć meandry praktyki legislacyjnej i judykatury.

Pół żartem pół serio zapytam na koniec, czy ważniejsze jest uczenie interpretowania przepisów prawa podatkowego, czy może bardziej przydaje się egzegeza interpretacji urzędowych i pism (objaśnień, ostrzeżeń, broszur etc.) Ministerstwa Finansów.

prof. Witold Modzelewski: Praktykowany przekaz dydaktyczny dotyczący prawa podatkowego sprowadza się dziś często do interpretacji aktów interpretacyjnych, takich jak wyroki i wypowiedzi interpretacyjne władzy wykonawczej. Nie ma to większego sensu poznawczego i praktycznego, bo poglądy nie są prawem. Prawo podatkowe ma przede wszystkim charakter prawa stanowionego, dlatego też ważniejszy i rozstrzygający jest przepis prawa.

Bardzo dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Paweł Huczko

Warto też dodać, że na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prawa podatkowego można podjąć dwuletnie studia magisterskie na kierunku: Prawo Finansowe i Skarbowość. Są to studia II stopnia, czyli przyjmowani są absolwenci studiów licencjackich. Omawiane studia magisterskie mają faktycznie bardzo szeroki zakres tematyczny. Jak czytamy na stronie internetowej studiów ich prawniczy charakter jest uzupełniony o rozbudowane wątki interdyscyplinarne z zakresu: nauki finansów, administratywistyki, rachunkowości i wiedzy ekonomicznej. Zajęcia odbywają się co tydzień, w czwartki, piątki i soboty. Taki system ułatwia przynajmniej części studentów łączenie studiowania z pracą.