Doradztwo podatkowe musi kojarzyć się z uczciwością i legalizmem: wtedy przetrwa jako wolny zawód zaufania publicznego

Joanna Adamska

Coach, trener biznesu, certyfikowany facylitator LEGO® SERIOUS PLAY®, manager z ponad 20letnim doświadczeniem w biznesie. Nieprzerwanie od 1994 roku związana z branżą FMCG, w różnych rolach. 13 lat pracy w Mars Inc., początkowo w obszarze planowania finansowego, następnie w badaniach marketingowych. W latach 2007 - 2016 związana z firmą Nielsen, gdzie zajmowała stanowiska Retiler Services Director, Consumer Research Director czy Platinum Client Business Partner. Była też członkiem zespołu zarządzającego Nielsen Polska. Mocno skoncentrowana na praktycznych aspektach rozwoju. Zawsze poszukuje niestandardowych rozwiązań dla codziennych wyzwań – poprzez narzędzia i sposób myślenia. Jest coachem i trenerem z zamiłowania, wierzy w moc ludzi – każdy proces z ich udziałem potrafi zainspirować, ale jeszcze lepiej, jeśli daje gotowe narzędzia do dalszej pracy.