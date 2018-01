Aplikacja e-mikrofirma do wysyłania JPK_VAT

Aplikacja e-mikrofirma

Jest to prosta aplikacja dla mikroprzedsiębiorców, która aktualnie umożliwia:

- wystawianie faktur krajowych,

reklama reklama

- zapisywanie faktur zakupu,

- automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów.

Kolejna wersja, której udostępnienie jest planowane przez MF na koniec stycznia 2018, pozwoli dodatkowo na:

- dodanie sprzedaży paragonowej,

- automatyczne wygenerowanie na podstawie ewidencji VAT pliku JPK_VAT,

- wysłanie JPK_VAT do systemu Ministerstwa Finansów oraz pobranie UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Udostępniona, pierwsza wersja aplikacji daje już teraz możliwość ewidencjonowania dokumentów. Kolejna wersja pozwoli na automatyczne wygenerowanie pliku JPK_VAT.

Pobierz aplikację e-mikrofirma

UWAGI MF:

Aplikacja e-mikrofirma nie jest programem finansowo-księgowym. Użytkownik powinien samodzielnie weryfikować poprawność wprowadzonych i wygenerowanych danych zgodnie z obwiązującymi przepisami. Do uruchomienia aplikacji potrzebny jest komputer wyposażony w system Windows 7 lub nowszy w wersji 32-bitowej, lub 64-bitowej, z zainstalowanym środowiskiem Java w wersji 1.8.0_151, lub wyższej.

Polecamy: VAT 2018. Komentarz

Polecamy: JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia

JPK_VAT od mikroprzedsiębiorców

JPK_VAT:

to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,

dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa,

przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej – w określonym układzie i formacie (schemat xml) – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmuje również mikroprzedsiębiorców. Wcześniej już zostały objęte tym obowiązkiem większe firmy (podatnicy VAT).

Nowy obowiązek dotyczy od 1 stycznia 2018 r. tych podatników VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K i:

ich obroty nie przekroczyły rocznie 2 mln euro,

zatrudniają mniej niż 10 osób,

JPK_VAT zawiera te dane, które są ewidencjonowane w rejestrze zakupów i sprzedaży.

Kiedy NIE trzeba składać JPK_VAT

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o:

sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),

zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9),

organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

JPK_VAT - terminy

Od 2018 roku mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc.

Czyli:

- do 25 lutego trzeba wysłać informację za styczeń,

- do 25 marca trzeba wysłać informację za luty itd.