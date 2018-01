Szkolenie "Split payment i rachunek VAT - wyzwania dla banków”

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 września przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT zakładający wprowadzenie podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment). To będzie rewolucja w VAT. Zapłata będzie wpływać na dwa konta: na jedno kwota netto, na drugie – sam podatek. W praktyce więc każdy podatnik VAT ma dostać dodatkowy rachunek, dedykowany specjalnie dla podatku od towarów i usług (niezależnie od tego, czy podatnik będzie chciał korzystać z metody podzielonej płatności). Początkowo split payment miał zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., ale wersja przyjęta przez rząd zakłada, że stanie się to trzy miesiące później. Banki potrzebują bowiem więcej czasu, żeby dostosować swoje systemy do obsługi dodatkowych kont VAT.

