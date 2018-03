Pierwsze zapisy na konkurs Księgowi Przyszłości

„Podjęłam to wyzwanie ponieważ uważam, że jest to świetny pomysł na to żeby zweryfikować i usystematyzować swoją wiedzę oraz spojrzeć na całokształt tego czy to co wykonuje na danym stanowisku jest wystarczające czy też powinnam w jakiś sposób poszerzyć swoją wiedzę, tak aby być Księgowym Przyszłości. Na pewno było warto.” tak o swoim udziale w konkursie mówiła Ewa Łosik – Swoboda, finalista II edycji konkursu w kategorii zawodowej.

Konkursu Księgowi Przyszłości odbywa się online za pomocą strony ksiegowiprzyszlosci.pl. Uczestnicy weryfikują swoją wiedzę z rachunkowości, przechodząc przez kolejne etapy rywalizacji. Na najlepszych czekają nie tylko wspaniałe nagrody takie jak vouchery na wakacje, sprzęt IT czy bony szkoleniowe, ale również prestiż związanych z udziałem w jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych konkursów w branży.

„Konkursu wszelkiego rodzaju są w naszym wypadku rozwinięciem studiów (…) oraz sprawdzeniem swoim umiejętności. Ten konkurs (Księgowi Przyszłości przyp. red.) jest jednym z ważniejszych jeśli nie najważniejszym konkursem w ciągu roku.” mówił Radosław Matuszuk, członek zwycięskiej drużyny w kategorii studenckiej z 2016 roku.

W tym roku po raz pierwszy do udziału w konkursie zaproszeni zostali także specjaliści ds. płac i kadr, którzy startować mogą w nowej specjalnie dla nich dedykowanej kategorii konkursowej „Płace i Kadry”.

Pierwszy etap konkursu rozpocznie się 26 marca i potrwa do 11 kwietnia. Tego dnia zakończy się również rejestracja do konkursu. W finalne konkursu, który odbędzie się 14 czerwca w Warszawie, spotkają się po trzy najlepszej drużyny z każdej kategorii.

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz firma Soneta, producent oprogramowania enova365. Patronem konkurs jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Patronami medialnymi są magazyny Rachunkowość, Świat Księgowych, Controling i Rachunkowość Zarządcza, Finanse i Controlling oraz portale Infor, Kariera w Finansach, Portal Kadrowy, HRPolska oraz Portal Finanse i Księgowość.

Szczegóły konkursu oraz rejestracja dostępne są na stronie www.ksiegowiprzyszlosci.pl.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres kontakt@ksiegowiprzyszlosci.pl lub pod numerem telefonu 12 349 28 80.