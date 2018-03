Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Ekspert z Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego w zespole Komisji Europejskiej

Program Horyzont 2020 jest do tej pory największym projektem finansującym badania naukowe i innowacje w Unii Europejskiej. Obecnie w Komisji Europejskiej trwają prace nad jego następcą - do jednego z zespołów pracujących w Brukseli nad Dziewiątym Programem Ramowym, bo tak nazywa się nowy program badawczy, zaproszono doktora Jacka Kalinowskiego z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Był on jedynym członkiem zespołu reprezentującym beneficjentów programu, który pochodził z Polski.