MF: członkostwo Polski w strefie euro nie jest aktualnie priorytetem

Na pytania dotyczące działań i stanowiska Ministra Finansów odnośnie przyjęcia przez Polskę waluty euro, zgłoszone w interpelacji poselskiej (nr 19938), odpowiedział 13 marca 2018 r. w imieniu Ministra Finansów Leszek Skiba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Minister Finansów mając na uwadze obecny stopnień podobieństwa gospodarki Polski i strefy euro – w szczególności w zakresie poziomu rozwoju (mierzonego np. poprzez wspomniany wskaźnik PKB per capita) – uważa, że członkostwo Polski w strefie euro mogłoby stanowić źródło zaburzeń w gospodarce.

reklama reklama

Zdaniem MF obserwowane dotychczas różnice w strukturze gospodarek oraz – w mniejszym stopniu – w przebiegu cykli koniunkturalnych pomiędzy krajami rozwiniętymi a Polską są istotne, lecz charakterystyczne dla procesu doganiania. W dłuższej perspektywie (w ocenie MF) powinno dojść do zwiększania stopnia podobieństwa w stosunku do państw członkowskich strefy euro. Rozwój gospodarczy Polski odbywa się obecnie w warunkach braku nadmiernych nierównowag, identyfikowanych przez Komisję Europejską w ramach tzw. procedury nierównowag makroekonomicznych (macroeconomic imbalance procedure, MIP)

Resort finansów na bieżąco analizuje sytuację w strefie euro i ocenia, że ustabilizowanie sytuacji w strefie euro – stanowiące niezbędny warunek dla ewentualnej akcesji Polski do obszaru wspólnej waluty – stanowi odległą, wciąż niejasną perspektywę.

Co więcej, zdaniem MF, mimo szerokiego zakresu reform, istnieje nadal przekonanie, że struktura instytucjonalna strefy euro wciąż pozostaje niekompletna. Proces reform instytucjonalnych w Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), które w długim okresie powinny zwiększyć stabilność strefy euro, w krótkim okresie wprowadza dużą niepewność co do jej przyszłego kształtu. Stąd dokonanie pełnej oceny wprowadzonych zmian jest jeszcze przedwczesne – skuteczność wielu spośród wprowadzanych reform musi bowiem zostać dowiedziona w praktyce.

Z powyższych względów priorytetem polskiej polityki gospodarczej (jak deklaruje MF) jest obecnie zwiększenie potencjału i konkurencyjności gospodarki, co znajduje odzwierciedlenie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz aktywne uczestnictwo w procesie reform UGW i UE.

W Ministerstwie Finansów prowadzone są analizy w zakresie konwergencji i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wnioski z tych analiz publikowane są m.in. w Monitorze Konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową (UGW), który jest coroczną publikacją, mającą na celu ocenę 2 stopnia podobieństwa polskiej gospodarki do państw UGW.

Zgodnie z ostatnim Monitorem (opublikowanym w lipcu 2017 r.) działania na rzecz wzmacniania konkurencyjności i elastyczności polskiej gospodarki, wdrażane są w szczególności w ramach realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz powinny docelowo prowadzić do zwiększenia stopnia podobieństwa polskiej gospodarki do strefy euro.