Test kwalifikacyjny do konkursu Księgowi Przyszłości już otwarty

Rozpoczął się I etap konkursu Księgowi Przyszłości. Pierwszy test będący kwalifikacją do konkursu, można rozwiązywać do 11 kwietnia. Do tego dnia otwarta jest również rejestracja drużyn. Nagrodami w konkursie są vouchery na wakacje, bony szkoleniowe oraz sprzęt IT.