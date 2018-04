Nowa Ordynacja podatkowa trafi do Sejmu przed końcem 2018 roku

"Każdy mówi tak samo: my chcemy płacić podatki, ale chcemy, żeby system był prosty, żeby nie był nadmiernym obciążeniem i właśnie w tym kierunku idzie nowa Ordynacja podatkowa" - powiedziała dziennikarzom Czerwińska. Zaznaczyła: "Chciałabym, żeby nowa Ordynacja podatkowa została skierowana do parlamentu do końca bieżącego roku."

"Mogę powiedzieć tylko tyle, że jeśli chodzi o Ordynację to tam planowany jest rzecznik praw podatnika, planowane są uproszczenia czy wprowadzenie większej generalizacji, czyli większego zakresu klauzul ogólnych" - powiedziała Czerwińska dopytywana o szczegóły. "Prawo nie musi być tak szczegółowo drobiazgowe w każdym zakresie - czyli większa elastyczność tego prawa. Prosiłam także o to, żeby była większa transparentność, większa zwięzłość tak, żeby ta Ordynacja była aktem niebyt rozwlekłym" - podkreślała.

Dodała, że wczoraj spotkała się z przewodniczącym komisji kodyfikacyjnej, która pracuje nad nową Ordynacją podatkową. "Już pod koniec ub.r. pan premier Morawiecki taki projekt otrzymał i teraz pracujemy nad uwagami (...) do nowelizacji podatkowej" - mówiła.

Dziennikarze pytali Czerwińską także o ocenę programu 500 plus. "Z perspektywy ministerstwa finansów i budżetu to mogę powiedzieć, że jest to potężny zastrzyk finansowy, który został skierowany do polskich rodzin na wsparcie polityki prorodzinnej. W samym tylko br. to jest ponad 24 mld zł w budżecie państwa zaplanowanych właśnie na ten program" - odpowiedziała.

Szefowa ministerstwa finansów powiedziała, że wsparcie z programu jest "nieocenione" i należy traktować je jako inwestycję.

"Proszę też pamiętać o tym, że struktura demograficzna, z którą mamy do czynienia i tendencje, które zachodzą w społeczeństwie, one już od wielu lat wymagały odwrócenia, wsparcia, zasilenia finansowego. Dziś widzimy, że to przynosi efekt, zarówno we wzroście współczynnika dzietności, jeśli analizujemy statystyki, ale także i są widoczne gołym okiem w zakresie, chociażby polepszenia sytuacji finansowej polskich rodzin" - dodała.

"Na pewno budżetowo jesteśmy na to przygotowani i gotowi, te środki są zabezpieczone w budżecie. Środki te nie podlegają ograniczeniom, czyli limitacjom, czyli każda ta wypłata jest traktowana przez budżet państwa, jako zobowiązanie wymagalne bez limitu" - podkreślała Czerwińska.

Briefing Czerwińskiej odbył się po naradzie roboczej z kierownictwem funkcjonującej od ponad roku Krajowej Administracji Skarbowej na Pomorzu Zachodnim. (PAP)

