MF ujawni dane podatkowe dużych firm i podatkowych grup kapitałowych

Jak poinformował resort finansów na swojej stronie internetowej, zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o CIT (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 24 listopada 2017 r. - Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 2369) Ministerstwo Finansów upubliczni dane podatkowe firm, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych.

W pierwszej kolejności zostaną opublikowane dane podatkowe za poprzednie lata podatkowe (2012-2016). Ich publikacja nastąpi do końca kwietnia 2018 r.

Natomiast dane podatkowe za 2017 r. będą upubliczniane po ich wpłynięciu oraz wstępnej weryfikacji przez urzędy skarbowe. Planowany termin ich publikacji to początek lipca 2018 r.

Jak tłumaczy MF, upublicznienie danych ma się przyczynić do skuteczniejszego wypełniania przez podatników ich zobowiązań podatkowych. Ponadto nowelizacja ta to efekt prowadzonych w Unii Europejskiej prac nad zmianą dyrektywy 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały. Zmiany we wskazanej dyrektywie mają na celu wprowadzenie kontroli nad tym, czy najwięksi podatnicy płacą podatki tam, gdzie osiągają zyski.

Ministerstwo Finansów przypomina jednocześnie, że termin składania deklaracji CIT-8 za 2017 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) upływa 3 kwietnia 2018 r.