Nie będzie likwidacji faktur papierowych

Minister Finansów przypomniał, że system podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, iż państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym również Polska, nie posiadają swobody kreowania własnych rozwiązań w zakresie prawa objętego harmonizacją, w tym również m.in. w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji oraz dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

W przypadku podatku od towarów i usług oznacza to harmonizację przepisów krajowych z regulacjami zawartymi przede wszystkim w dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - dalej: „dyrektywa 2006/112/WE".

Regulacje w zakresie fakturowania zawarte zostały w art. 2 pkt 31, art. 106a-106n i art. 112a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2017 r. poz. 1221, z poźn. zm.), zwanej dalej: ,,ustawą o VAT” oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485).

Stanowią one implementację dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania.

Obowiązujące przepisy dotyczące fakturowania stwarzają możliwość posługiwania się fakturami w formie elektronicznej. Faktury elektroniczne są traktowane na równi z fakturami papierowymi, co oznacza że zasadniczo znajdują do nich zastosowanie ogólne regulacje dotyczące fakturowania. Istnieją ponadto przepisy odnoszące się wyłącznie do fakturowania elektronicznego (art. 2 pkt 32, art. 106g ust. 3, art. 106 h ust. 3, art. 106m ust. 5, art. 106n, art. 112a ust. 3 i 4 ustawy o VAT).

Minister Finansów podkreślił, że przepisy o podatku od towarów i usług, muszą pozostawać w zgodzie dyrektywą, a likwidacja papierowych faktur naruszałaby przepisy dyrektywy.

Także Ministerstwo Cyfryzacji, odnosząc się do przedmiotowej interpelacji, zapewniło że nie prowadzi prac nad likwidacją papierowych faktur.

Źródło: odpowiedź Ministra Finansów z 20 marca 2018 r. (nr PT7.054.4.2018.183.KWA) na interpelację poselską nr 20193. Z upoważnienia Ministra Finansów odpowiedzi udzielił Paweł Gruza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

